Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το σπουδαίο φιλικό τεστ με τη Νάπολι

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα φιλικά προετοιμασίας και σήμερα, Πέμπτη (14/08) δίνει ένα σπουδαίο τεστ με άρωμα Champions League, καθώς αντιμετωπίζει τη Νάπολι στο “Τεοφίλο Πατίνι”.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ιταλία για να δώσει δύο σπουδαία φιλικά τεστ επιπέδου Champions League. Το πρώτο θα το δώσει σήμερα απέναντι στην πρωταθλήτρια Νάπολι στο “Τεοφίλο Πατίνι”. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να δει πώς θα ανταποκριθεί το ρόστερ του στο πιο υψηλό επίπεδο που θα βρει μπροστά.

Ο αγώνας, όπως μεταδίδει το SPORT 24, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το COSMOTE Sport 3 και Live από το Match Center του SPORT24. Το Σάββατο θα μονομαχήσει με την Ίντερ.

