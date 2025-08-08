Ολυμπιακός: Τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστά τα νούμερα που θα φορούν οι παίκτες των νταμπλούχων Ελλάδας τη νέα σεζόν. Οι αριθμοί που επέλεξαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την έναρξη της νέας σεζόν, η οποία θα τον βρει ξανά έπειτα από μια πενταετία στο UEFA Champions League.

Όπως γράφει το SPORT24, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ λοιπόν δημοσίευσε τα νούμερα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές των νταμπλούχων Ελλάδας τη νέα σεζόν.

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο επέλεξε το νούμερο 8, ο Λορέντσο Σιπιόνι το 16, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα το 27 και ο Ρεμί Καμπελά το 90. Ο Σταύρος Πνευμονίδης θα φορέσει το 80, ο Αργύρης Λιατσικούρας το 67, ενώ ο Αλέξης Καλογερόπουλος, στην επιστροφή του στο Μεγάλο Λιμάνι, θα φορέσει το νούμερο 6.

Αναλυτικά τα νούμερα των παικτών του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: 1. Πασχαλάκης, 31.Μπότης, 88. Τζολάκης, 99. Αναγνωστόπουλος.

Αμυντικοί: 3. Ορτέγκα, 4. Μπιανκόν, 5. Πιρόλα, 6. Καλογερόπουλος, 20. Κοστίνια, 23. Ροντινέι, 45. Ρέτσος, 70. Μπρούνο.

Μέσοι: 8. Νασιμέντο, 10. Μαρτίνς, 11. Βέλντε, 14. Γκαρθία, 16. Σιπιόνι, 22. Τσικίνιο, 27. Στρεφέτσα, 32. Έσε, 67. Λιατσικούρας, 80. Πνευμονίδης, 90. Καμπελά, 96. Μουζακίτης, 97. Γιαζίτσι.

Επιθετικοί: 9. Ελ Κααμπί, 17. Γιάρεμτσουκ, 19. Μασούρας.