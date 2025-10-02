Ολυμπιακός: Τα χρήματα που μάζεψε στη League Phase κι αυτά που διεκδικεί

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει όρθιος από το Έμιρεϊτς. Δείτε τα χρήματα που έχει μαζέψει κι αυτά που κυνηγάει στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε αρκετά καλά στο Εμιρέιτς, αλλά ηττήθηκε 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Οι ερυθρόλευκοι συνεχίζουν με έναν βαθμό στη League Phase του Champions League.

Όπως αναφέρει το SPORT24, το ίδιο ισχύει και με τα χρήματα που έχουν αποκομίσει, καθώς παρέμειναν στα 29.702.000 ευρώ, μετά και την ισοπαλία με την Πάφο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Τα χρήματα που μάζεψε πριν από την έναρξη της League Phase

Ο Ολυμπιακός, όπως και κάθε ομάδα της League Phase του Champions League έχει εξασφαλισμένα 18.62 εκατομμύρια ευρώ.

Το value pillar (πυλώνας αξίας) υπολογίζεται ως εξής. Έχει ένα “ευρωπαϊκό μέρος” που είναι το 73% του πσοοστού και ένα “μη ευρωπαϊκό μέρος” που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 27%.

Στο ευρωπαϊκό μέρος συνυπολογίζεται το market pool, τα χρήματα δηλαδή που λαμβάνονται από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Να σημειωθεί εδώ ότι σε αντίθεση με το παρελθόν ο Ολυμπιακός θα ήταν ευνοημένος με πιθανή πρόκριση του Παναθηναϊκού, καθώς αμφότεροι θα κέρδιζαν θέσεις. Πλέον φιγουράρει εκεί στην 33η θέση.

Ωστόσο είναι 24ος στο πενταετές ranking της UEFA. Η συνολική κατάταξη του ευρωπαϊκού μέρους καθορίζεται από τον μέσο όρο των βαθμών κατάταξης που συγκεντρώνει κάθε σύλλογος στις δύο κατατάξεις (market pool και πενταετές ranking. Όσο χαμηλότεροι είναι οι βαθμοί, τόσο υψηλότερη είναι η κατάταξη.

Ο 36ος λαμβάνει μια μετοχή των 935 χιλιάδων ευρώ και ο πρώτος 36 τέτοιες μετοχές. Ο Ολυμπιακός είναι 31ος λαμβάνει πέντε μετοχές των 935 χιλιάδων ευρώ και από το ευρωπαϊκό μέρος του value pillar λαμβάνει 5.611 εκατομμύρια ευρώ.

Το μη ευρωπαϊκό μέρος υπολογίζεται αποκλειστικά από το δεκαετές ranking στην UEFA. Οι ομάδες ανάλογα με τη θέση τους, με τον ίδιο τρόπο που σας περιγράψαμε ακριβώς πάνω, λαμβάνουν μετοχές αξίας 346 χιλιάδων ευρώ.

Ο Ολυμπιακός λαμβάνει 13 τέτοιες μετοχές με τα τωρινά δεδομένα και τα έσοδά του φτάνουν τα 4.496 εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε τις 275 χιλιάδες ευρώ που είναι το μπόνους που λαμβάνει ο τελευταίος (κι αυτό μοιράζεται με βάση τα μερίδια που αναφέραμε), ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένα έσοδα 29.002.000 ευρώ.

Τα χρήματα που κυνηγάει στο Champions League