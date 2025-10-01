Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0: Πάλεψε σαν λιοντάρι και την κοίταξε στα μάτια, αλλά δεν τα κατάφερε

Ο Ολυμπιακός πάλεψε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα στο Έμιρειτς αλλά στο τέλος υποτάχτηκε στην ποιότητα της Άρσεναλ, με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να επικρατεί με 2-0.

Το Έμιρειτς θα φέρνει για πολύ καιρό ακόμη γλυκιές θύμησες στον Ολυμπιακό έχοντας πανηγυρίσει τρία μεγάλα διπλά σε αυτό το γήπεδο, όμως το βράδυ της Τετάρτης (1/10) ήταν ο τόπος όπου έπεσε για πρώτη φορά φέτος στο καναβάτσο, σε όλες τις διοργανώσεις.

Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει το SPORT24, απεναντί του βρήκε μία πολύ ισχυρή, ποιοτική και μία κλάση ανώτερη Άρσεναλ και παρά την προσπάθεια που κατέβαλε να φύγει αλώβητος εντέλει υπέκυψε στην κλάση της, με τους Λονδέζους να επικρατούν με 2-0 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και να κάνουν το δύο στα δύο στη διοργάνωση.

Το πρώτο μέρος βρήκε την Άρσεναλ να παίρνει το προβάδισμα μόλις στο 13ο λεπτό με τον Μαρτινέλι και τον Ολυμπιακό να έχει τη μεγάλη ευκαιρία του Ποντένσε στο 20′ για την ισοφάριση, με το δεύτερο μέρος να βρίσκει τους Πειραιώτες να εμφανίζονται βελτιωμένοι και να έχουν τις στιγμές τους για την ισοφάριση αλλά τελικά να παραδίδουν τα όπλα στο 90+2′ όταν ο Σακά διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Αποτέλεσμα που ήταν δίκαιο και υποχρεώνει τους ερυθρόλευκους να ψάξουν ένα μεγάλο εκτός έδρας αποτέλεσμα σε κάποιο άλλο παιχνίδι τους μακριά από το “Καραϊσκάκης”, αρχής γενομένης από το πολύ δύσκολο τεστ που έχουν στο Καμπ Νόου απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Το ματς

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με τους Έσε – Γκαρθία στον άξονα και την τριάδα των Μαρτίνς, Τσικίνιο και Ποντένσε πίσω από τον Ελ Κααμπί, με τον Μικέλ Αρτέτα από την πλευρά του να αλλάζει κατά τα 6/11 την ομάδα του σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε χρησιμοποιήσει στο προηγούμενο νικηφόρο ματς στην έδρα της Νιούκαστλ.

Το ματς βρήκε την Άρσεναλ να αποκτάει τα ηνία από τα πρώτα δευτερόλεπτα μέσω της κατοχής της μπάλας και μόλις στο 2ο λεπτό είχε την πρώτη καθαρή ευκαιρία, όταν με δύο μόλις πάσες από την άμυνά της η μπαλα έφτασε στον Λιούις-Σκέλι που έβγαλε εξαιρετική σέντρα, με τον Μαρτινέλι να παίρνει αμαρκάριστος την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση και να στέλνει τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στα πρώτα δέκα λεπτά οι Λονδρέζοι είχαν σχεδόν αποκλειστικά τη μπάλα στα πόδια τους και την κυκλοφορούσαν άνετα έξω από τη μεγάλη περιοχή των ερυθρολεύκων που είχαν περιοριστεί σε παθητικο ρόλο, με την πρώτη απειλή της ελληνικής ομάδας να είναι η κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο 12′ που βρήκε τον Ράγια σε ετοιμότητα.

Στην εξέλιξη της φάσης έγινε το 1-0, με τον Έντεγκααρντ να περνάει κάθετη πάσα στην καρδιά της ελληνικής άμυνας και τον Γκιόκερες να νικάει κατά κράτος τους Κοστίνια και Πιρόλα, για να αποκρούσει αρχικά το πλασέ του ο Τζολάκης αλλά τον Μαρτινέλι να κυνηγάει τη φάση και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα μέσα από τη μικρή περιοχή αφού αυτή είχε βρει πρώτα το δεξί δοκάρι.

Το γκολ αυτό αφύπνισε τους νταμπλούχους Ελλάδας και στο 20ο λεπτό είχαν τη μεγάλη ευκαιρία τους για να ισοφαρίσουν, με τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να αλλάζουν συνολικά 23 πάσες (η τελευταία ήταν η σέντρα του Τσικίνιο από τα δεξιά), πριν ο Ποντένσε κάνει το απευθείας σουτ στην κίνηση και υποχρεώσει τον Ράγια σε αδιανόητη επέμβαση.

Η συνέχεια βρήκε τους παίκτες του Ολυμπιακού να ισορροπούν το παιχνίδι και την Άρσεναλ να κάνει ξανά αισθητή την παρουσία της στα καρέ του Τζολάκη στο 31′, με το σουτ του Γκιόκερες (μετά από κίνησή του σε υπέροχη κάθετη του Έντεγκααρντ) να φεύγει κόρνερ από την κόντρα του Πιρόλα, με τους Πειραιώτες από την πλευρά τους να γίνονται εκ νέου απειλητικοί στο 37′ από την γλυκιά σέντρα του Ποντένσε και την -υπό πίεση- κεφαλιά του Ελ Κααμπί που δεν βρήκε στόχο.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ποντένσε δεν πρόλαβε για κλάσματα δευτερολέπτου να αξιοποιήσει την επικίνδυνη σέντρα του Κοστίνια από τα δεξιά, με την Άρσεναλ από την πλευρά της να έχει δύο επικίνδυνα σουτ εντός περιοχής με τους Γκιόκερες (41′) και Τροσάρ (42′), τα οποία δεν βρήκαν στόχο.

Κάπως έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με ένα δίκαιο 1-0 για την Άρσεναλ, η οποία υπερείχε σε αριθμό τελικών προσπαθειών (10-2), σε xgoals (1.59-0.16), σε ποσοστά κατοχής μπάλας (63%-37%) και σε ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή (15-9).

Οι δύο προπονητές δεν έκαναν αλλαγές στο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να πατάει καλύτερα στις αρχές του δευτέρου μέρους και να κρατάει περισσότερο τη μπάλα σε σύγκριση με την εκκίνηση του ματς και την Άρσεναλ να έχει την πρώτη της τελική σε αυτό το διάστημα στο 53′, με το πλασέ του Τροσάρ εντός περιοχής που δεν προβλημάτισε τον Τζολάκη.

Ο Αρτέτα έκανε τις πρώτες του αλλαγές στο 58′ με την είσοδο των Ράις και Τίμπερ, με τον Μεντιλίμπαρ από την πλευρά του να παίζει το χαρτί του Ταρέμι στο 62′, περνώντας τον αντί του Ζέλσον Μαρτίνς για να πλαισιώσει τον Ελ Κααμπί στη γραμμή κρούσης.

Στο 65ο λεπτό η Άρσεναλ είχε την πρώτη της καθαρή ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, με τον Πιρόλα να κόβει σωτήρια με το πόδι το πλασέ του Τροσάρ που είχε νικήσει τον Τζολάκη, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει δίχτυα στο 67′ με κοντινή προβολή τον Τσικίνιο αλλά το γκολ να μην μετράει καθώς ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης ο Ελ Κααμπί.

Με το ματς να μπαίνει στην τελική ευθεία και το εύθραστο 1-0 να παραμένει, ο Αρτέτα έριξε και τους Σακά και Έζε στο χορτάρι, με τον πρώτο να δημιουργεί προϋποθέσεις για το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 82′ με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια αλλά τον Τζολάκη να σταματάει με απόκρουση παγκόσμιας κλάσης τον Έντεγκααρντ, πριν βγάλει σωτήρια σε κόρνερ ο Ρέτσος το δεύτερο σουτ του Νορβηγού.

Ο Ολυμπιακός φλέρταρε με την ισοφάριση στο 85′ όταν ο δαιμόνιος Τσικίνιο ανάγκασε τον Ράγια σε δύσκολη επέμβαση σε κόρνερ ενώ στο 88′ ο Ελ Κααμπί πήρε παλικαρίσια κεφαλιά από σέντρα του Κοστίνια αλλά η μπάλα βρήκε στο σώμα του Σαλιμπά και κατέληξε στην αγκαλιά του Ράγια.

Με το ματς να πηγαίνει στις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός βγήκε μπροστά ψάχνοντας εναγωνίως το γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο αυτή δεν ήρθε, με τους κανονιέρηδες να βρίσκουν περισσότερους κενούς χώρους και να “χτυπούν” στο 90+2′, με τον Σακά να δέχεται ασίστ από τον Έντεγκααρντ και να εκτελεί τον Τζολάκη με αριστερό σουτ από πλάγια θέση (2-0).

Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή στο ματς, με το φινάλε να βρίσκει την Άρσεναλ να παίρνει δικαίως το τρίποντο έχοντας την εικόνα της καλύτερης και πιο “άνετης στο χορτάρι ομάδας και να κάνει το 2 στα 2 στην League Phase, με τον Ολυμπιακό από την πλευρά του να μένει στον έναν βαθμό, από την ισοπαλία στην πρεμιέρα κόντρα στην Πάφο.