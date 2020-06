Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Χασάν Μάρτιν

Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα είναι πλέον ο Χασάν Μάρτιν, καθώς οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ. Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό και έμενε απλά το τυπικό σκέλος για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Όπως αναφέρει το Sport24, o 25χρονος σέντερ (2.01μ.) αγωνίστηκε την περσινή αγωνιστική περίοδο στην Μπούντουτσνοστ έχοντας στο Eurocup 13.6 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1.8 κλεψίματα και 1.7 κοψίματα κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Θυμίζει αρκετά τον Κάιλ Χάινς και στον Ολυμπιακό ευελπιστούν ότι θα έχει την ίδια επιτυχημένη πορεία στην ομάδα με τον άσο της Αρμάνι Μιλάνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

"Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Χασάν Μάρτιν. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 22/11/1995 (Staten Island, New York)

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 2.01μ. Θέση: Center

Προηγούμενες ομάδες: Ryukyu Golden Kings Okinawa (2017–2018), Bayreuth (2018), Budućnost (2019–2020)

Οι περσινοί αριθμοί του: Στο Eurocup σε 9 αγώνες είχε μέσο όρο 13.6 πόντους (56% βολές, 67.5% δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1.8 κλεψίματα και 1.7 κοψίματα. Στην ΑΒΑ League σε 20 αγώνες είχε μέσο όρο 10.5 πόντους (55.7 βολές, 67.2 δίποντα) και 5.6 ριμπάουντ".