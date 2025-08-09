Ουνιόν – Ολυμπιακός 0-1: Μια ακόμη φιλική νίκη για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός πήρε μια ακόμη νίκη σε φιλικό προετοιμασίας, καθώς επικράτησε 1-0 της Ουνιόν στο Βερολίνο χάρη στο πανέμορφο γκολ που πέτυχε ο Τσικίνιο στο 74ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με νίκες στα φιλικά προετοιμασίας, καθώς αυτή τη φορά υπέταξε την Ουνιόν Βερολίνου στην έδρα της με 1-0.

Όπως γράφει το SPORT24, το χρυσό γκολ για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέτυχε ο Τσικίνιο με ένα υπέροχο τελείωμα από το ύψος της περιοχής στο 74ο λεπτό.

Το παιχνίδι σε γενικές γραμμές είχε λίγες καλές φάσεις και στις δύο εστίες, με τους Πειραιώτες να γίνονται πιο απειλητικοί με τον Ελ Κααμπί, όμως ο Ρενόφ επενέβη όπου χρειάστηκε.

Ο Ολυμπιακός πριν από την πρεμιέρα με τον Αστέρα AKTOR στη Stoiximan Super League έχει να δώσει δύο δυνατά φιλικά τεστ, επιπέδου Champions League στην Ιταλία, με τη Νάπολι στις 14/08 και δύο ημέρες μετά με την Ίντερ.