Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Η Πάφος έγραψε ιστορία και μπήκε στη League Phase του Champions League

Η Πάφος πήρε μία σπουδαία, ιστορική πρόκριση στη League Phase του Champions League, με την κυπριακή ομάδα να φέρνει ισοπαλία 1-1 με τον Ερυθρό Αστέρα στη μεταξύ τους ρεβάνς.

Η Πάφος θα συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις της στο Champions League μέσω της League Phase, καθώς με το 1-1 της ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα (3-2 η σειρά) κατόρθωσε να εξασφαλίσει μία ιστορική πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, την πρώτη στην ιστορία της.

Όπως γράφει το Sport24, ύστρερα από την εκπληκτική νίκη στο Βελιγράδι, η κυπριακή ομάδα συνέχισε το όνειρο, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 στην έδρα της. Το έπος της Πάφου φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ζάζα, ο οποίος στο 89ό λεπτό χάρισε στην ομάδα του ένα γκολ-ποίημα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Οι γηπεδούχοι έγραψαν ιστορία, καθώς έγιναν η τρίτη ομάδα της Κύπρου, που εξασφαλίζει συμμετοχή στη League Phase/ομίλους του θεσμού, ακολουθώντας τα βήματα της Ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ.

Την ίδια στιγμή, η Στουρμ Γκρατς επκράτησε με 2-1 της Μπόντο Γκλιμτ, μια νίκη χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, καθώς οι Νορβηγοί είχαν ήδη “κλειδώσει” την πρόκριση με το εμφατικό 5-0 του πρώτου αγώνα.

Το ματς

Το σκορ άνοιξε για τους Σέρβους ο Μίρκο Ίβανιτς στο 60 λεπτό, με τον παίκτη να κάνει κοντρόλ εντός περιοχής, να εκτελεί και την μπάλα να κοντράρει, καταλήγοντας στα δίχτυα.

Το τελικό 1-1 έγραψε στο 89’ο λεπτό ο Ζάζα, όταν ύστερα από την εκτέλεση του φάουλ έκανε μια εκπληκτική πρώτη επαφή με την μπάλα, στέλνοντάς την σαν βολίδα στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας.