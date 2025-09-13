Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πού θα δείτε τον Καραλή και την Εμμανουηλίδου

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πού θα δείτε τον Καραλή και την ΕμμανουηλίδουΔιαβάζεται σε 1'
Εμμανουήλ Καραλής και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ρίχνονται το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου.
- 13 Σεπτεμβρίου 2025 08:46
Το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ξεκίνησε με τις συμμετοχές των Παπαμιχαήλ, Ντρισμπιώτη, Φιάσκα και Αλικανιώτη στα 35 χλμ βάδην, ανδρών και γυναικών, και το Σάββατο (13/9) το μεσημέρι σειρά παίρνουν οι Εμμανουήλ Καραλής και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.
Όπως γράφει το SPORT24, ο Καραλής, ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ, αγωνίζεται στον προκριματικό με στόχο την πρόκριση στον τελικό και μία επίδοση πάνω από τα 6 μέτρα για μία σημαντική διάκριση, ενώ η Εμμανουηλίδου θα συμμετάσχει στις προκριματικές σειρές των 100 μέτρων.
Οι προσπάθειες των δύο αθλητών θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2, η οποία έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης.