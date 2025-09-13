Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πού θα δείτε τον Καραλή και την Εμμανουηλίδου

Εμμανουήλ Καραλής και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ρίχνονται το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου.

Το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ξεκίνησε με τις συμμετοχές των Παπαμιχαήλ, Ντρισμπιώτη, Φιάσκα και Αλικανιώτη στα 35 χλμ βάδην, ανδρών και γυναικών, και το Σάββατο (13/9) το μεσημέρι σειρά παίρνουν οι Εμμανουήλ Καραλής και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Καραλής, ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ, αγωνίζεται στον προκριματικό με στόχο την πρόκριση στον τελικό και μία επίδοση πάνω από τα 6 μέτρα για μία σημαντική διάκριση, ενώ η Εμμανουηλίδου θα συμμετάσχει στις προκριματικές σειρές των 100 μέτρων.

Οι προσπάθειες των δύο αθλητών θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2, η οποία έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης.