Παναθηναϊκός: Έφυγε χωρίς να χαιρετήσει κανέναν ο Ρουί Βιτόρια

Ο Ρουί Βιτόρια δεν χαιρέτησε κανέναν στον Παναθηναϊκό πριν αναχωρήσει από την Ελλάδα. Με το επιτελείο της ομάδας Κ19 προπονήθηκαν τη Δευτέρα (15/09) οι πράσινοι.

Ο Ρουί Βιτόρια δεν είναι πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού, όπως ανακοινώθηκε επίσημα τη Δευτέρα (15/09) το πρωί.

Ο 55χρονος Πορτογάλος αποχώρησε από την Ελλάδα την ίδια μέρα, χωρίς να αποχαιρετήσει κανέναν στην ομάδα, κάτι που προκάλεσε εντύπωση. Ο τελευταίος προπονητής που είχε υιοθετήσει ανάλογη στάση ήταν ο Λάζλο Μπόλονι.

Όπως γράφει το SPORT24, το πρόγραμμα της Δευτέρας για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού προχώρησε κανονικά, με την ομάδα να προπονείται υπό την καθοδήγηση του προπονητικού επιτελείου της Κ19 και του Δημήτρη Κοροπούλη.

Ο Παναθηναϊκός θα πάει στο παιχνίδι με την Athens Kallithea (17/09, 17:30) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με υπηρεσιακό προπονητή, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.