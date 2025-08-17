Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Αναβλήθηκε το παιχνίδι της πρεμιέρας

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος μετά το αίτημα του τριφυλλιού.

Επίσημη είναι η αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League. Οι πράσινοι έκαναν χρήση του δικαιώματος για αναβολή ενός αγώνας λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους, ώστε να είναι ξεκούραστοι για τα παιχνίδια με την Σάμσουνσπορ στα προκριματικά του Europa League.

Ο αγώνας είχε αρχικά οριστεί στις 24 Αυγούστου για τις 19:45. Μετά το σχετικό αίτημα των πράσινων, η αναμέτρηση αναβλήθηκε και εκ των πραγμάτων θα οριστεί εκ νέου σε μεταγενέστερη ημερομηνία από τη διοργανώτρια αρχή.

Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει το SPORT24, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει ενδιάμεσα στα παιχνίδια με τη Σάμσουνσπορ, υποχρεώσεις για το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπενθυμίζεται, ότι οι πράσινοι θα υποδεχθούν τη Σαμσουνσπόρ την ερχόμενη Πέμπτη (21/08, 21:00) στο ΟΑΚΑ, ενώ αγώνας ρεβάνς στη Σαμψούντα είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 28/08 με ώρα έναρξης στις 20:00.

Οι 14 ομάδες της λίγκας είχαν αποφασίσει ομόφωνα να δώσουν το δικαίωμα σε μια ομάδα που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να μπορεί να αναβάλλει έναν αγώνα της από την 1η Αυγούστου, προκειμένου να βοηθηθούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan Super League: “Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή“.