Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 93-83: Έπαιξε όσο χρειάστηκε και πηγαίνει με φρέσκα πόδια στη Βιτόρια

Εύκολο απόγευμα είχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τον νίκησε με 93-83 στην πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Σλούκα να ξεκουράζεται και τον Μήτογλου να σκοράρει κατά ριπάς.

Χαμηλό αποδείχθηκε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό, που πήρε την νίκη (93-83) το απόγευμα της Κυριακής (5/10) για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι πράσινοι, με τον Χρήστο Σερέλη στη θέση του τιμωρημένου από την περσινή σεζόν Εργκίν Αταμάν, έπαιξαν όσο χρειάστηκε για να μην αντιμετωπίσουν σε κανένα σημείο του αγώνα προβλήματα.

Όπως αναφέρει το SPORT24, o Κώστας Σλούκας ξεκουράστηκε, Όσμαν και Γιούρτσεβεν έμειναν εκτός εξάδας ξένων, ο χρόνος μοιράστηκε στους διαθέσιμους και οι πράσινοι πηγαίνουν προς τον αγώνα με τη Μπασκόνια (9/10 στις 21:30) με φρέσκα πόδια και με τους Ναν, Σορτς, Χολς να έχουν πάρει από 17 έως 24 λεπτά.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο πιο αποτελεσματικός παίκτης του Παναθηναϊκού (22 πόντοι σε 19 λεπτά) κι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αυτός που ξεχώρισε στο ξεκίνημα, με τους πράσινους να βάζουν τη μπάλα στη ρακέτα, να αποφεύγουν την περιφερειακή εκτέλεση και να βλέπουν και τον Μάριους Γκριγκόνις να σκοράρει το πρώτο του καλάθι στη σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, δεν μπορούσε να διεκδικήσει πολλά στο glass floor του Telekom Center Athens. Ή τουλάχιστον, πολλά περισσότερα. Οι Θεσσαλονικείς πήραν το τρίτο και το τέταρτο δεκάλεπτο, είχαν τους Τζάκσον, Μουρ, Τζόουνς, Ντιμσά να έχουν κάποια καλά διαστήματα και σκέφτονται ήδη το ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας με τον Ηρακλή στο Παλατάκι.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Κατραχούρας, Αγγελής

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Σερέλης): Σορτς 10 (3/6 δίποντα, 4/8 βολές, 3 ασίστ), Χολμς 8 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Σαμοντούροβ 11 (5/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκραντ 4, Γκριγκόνις 3, Καλαϊτζάκης 4, Ρογκαβόπουλος 2, Κουζέλογλου, Ναν 12 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τολιόπουλος 8 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 9 (3/3 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Μήτογλου 22 (7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 9 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τζάκσον 22 (7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζόουνς 13 (5/7 δίποντα, 3/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Περσίδης 9 (1), Μπράουν 2, Κόνιαρης 3 (1), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 11 (4/5 δίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντιμσά 14 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα)

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 32/48 δίποντα, 5/18 τρίποντα, 14/23 βολές, 37 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 13 επιθετικά), 19 ασίστ, 9 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη, 16 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 24/37 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 11/16 βολές, 29 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 9 επιθετικά),μ 23 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 17 λάθη, 24 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 2η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (12/10 στις 19:00), ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή (11/10 στις 19:00).