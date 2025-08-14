Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στην Κρακοβία με στόχο τη νίκη για να προκριθεί στα playoffs του Europa League μετά τη λευκή ισοπαλία του ΟΑΚΑ. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός δίνει μια ακόμη ευρωπαϊκή μάχη με στόχο τη League Phase του Europa League, καθώς αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στην Κρακοβία. Το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ έληξε 0-0, επομένως είναι όλα ανοικτά για τη ρεβάνς.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 21:00 και θα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το COSMOTE Sport 2 και φυσικά από το Match Center του SPORT24. Αν καταφέρει και πάρει την πρόκριση τότε στα playoffs θα αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπόρ. Αν δεν τα καταφέρει τότε θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ – Ουτρέχτη.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.