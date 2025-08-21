Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Πού θα δείτε τον αγώνα των πρασίνων για τα playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League. Δείτε ποιο κανάλι θα μεταδώσει την αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη των playoffs του Europa League απόψε (21/8) για μια θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι πράσινοι υποδέχονται την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT1. Πλήρης κάλυψη και από το SPORT24, μέσω του Match Center.

Στη λίστα του “τριφυλλιού” για τους αγώνες με την τουρκική ομάδα συμπεριλήφθηκε και το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, ο Νταβίντε Καλάμπρια, ενώ επέστρεψε σε αυτή ο Τάσος Μπακασέτας.