ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε τη ρεβάνς του Δικεφάλου με τη Ριέκα στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην Κροατία από τη Ριέκα ωστόσο θέλει να κάνει την ανατροπή στην κατάμεστη Τούμπα για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιβεβαίωσει την πολύ καλή παράδοση που έχει χτίσει κόντρα στις κροατικές ομάδες και να κάνει την ανατροπή κόντρα στη Ριέκα. Ο Δικέφαλος ηττήθηκε στο πρώτο ματς εκτός έδρας 1-0 και θέλει στη γεμάτη Τούμπα να ανατρέψει το συγκεκριμένο σκορ για να βρεθεί στη League Phase του Europa League.

Η σέντρα του αγώνα είναι στις 20:30 και φυσικά θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το OPEN TV και το Match Center του SPORT24.

