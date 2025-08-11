ΠΑΟΚ: Θύμα διάρρηξης ο Τσάλοφ – Του έσπασαν το αυτοκίνητο σε παραλία της Χαλκιδικής

Θύμα διάρρηξης έπεσε σε παραλία της Χαλκιδικής ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Φεντόρ Τσάλοφ, με άγνωστους να αφαιρούν τσάντα με έγγραφα και 200 ευρώ από το αυτοκίνητό του.

Θύμα διάρρηξης σε παραλία της Χαλκιδικής έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η voria, ο Τσάλοφ είχε μεταβεί σε παραλία στην περιοχή της Καλλικράτειας με ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο πάρκαρε σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης προκειμένου να πάει στη θάλασσα.

Νωρίς το μεσημέρι, ο ποδοσφαιριστής διαπίστωσε ότι άγνωστοι είχαν διαρρήξει το ΙΧ και είχαν αφαιρέσει από αυτό μια τσάντα που περιείχε διάφορα έγγραφα καθώς και χρηματικό ποσό περίπου 200 ευρώ.

Ο ποδοσφαιριστής μετέβει στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας, προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό.