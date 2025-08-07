ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ 0-0: Ο Δικέφαλος δεν εκμεταλλεύτηκε την Τούμπα και τώρα η πρόκριση περνάει από την Αυστρία

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να ξεκλειδώσει την άμυνα της Βόλφσμπεργκερ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στην Τούμπα και η πρόκριση στα playoffs του Europa League θα κριθεί την Πέμπτη (14/08) στην Αυστρία.

Δεν μπόρεσε να βρει τη λύση στον γρίφο της άμυνας της Βόλφσμπεργκερ ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τους Αυστριακούς στην Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Όπως μεταδίδει το SPORT24, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που είχαν τις καλύτερες στιγμές στο πρώτο μέρος, όμως ο Γίρι Παβλένκα ύψωσε τείχος στις προσπάθειές τους και κράτησε όρθια την ομάδα του Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές μετά την ανάπαυλα, έψαξε το γκολ, όμως δεν μπόρεσε να παραβιάσει την εστία της Βόλφσμπεργκερ και οι δύο ομάδες έμειναν στη λευκή ισοπαλία. Έτσι το εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης θα κριθεί στην Αυστρία την ερχόμενη Πέμπτη (14/08).

ΤΟ ΜΑΤΣ

Η πρώτη τελική στο ματς ήταν για τον ΠΑΟΚ, στο 9ο λεπτό. Ο Τσάλοβ έστρωσε στον Τάισον που πλάσαρε με τη μία με το δεξί εκτός περιοχής, όμως η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε άουτ.

Ο Παβλένκα απάντησε με σπουδαία επέμβαση στην πρώτη επικίνδυνη προσπάθεια των φιλοξενούμενων στο 18′. Ο Μπαλό βρέθηκε σε θέση βολής, κοντά στην εστία του ΠΑΟΚ και πλάσαρε με το δεξί, όμως ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου μπόρεσε να διώξει με το στήθος.

Ο Γίρι Παβλένκα είχε και πάλι απάντηση όταν ο Μπαλό βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ από αριστερά, διώχνοντας με το αριστερό πόδι και κρατώντας το μηδέν για τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο κινητικός στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρος και προσπάθησε να βρει ένα γρήγορο γκολ. Στο 53′ οι γηπεδούχοι έφεραν την μπάλα από τα αριστερά στα δεξιά, με τον Κένι να δοκιμάζει ένα βολέ με το δεξί, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

O ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει δύο φορές με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, όμως τόσο το σουτ του Κωνσταντέλια (61′), όσο και εκείνο του Μεϊτέ (63′) έφυγαν άουτ.

Στο 70′ η Βόλφσμπεργκερ απείλησε ξανά, όταν ο Γκάτερμαϊερ σούταρε με το αριστερό από τα αριστερά της “μελανόλευκης” περιοχής, με την μπάλα να περνά άουτ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε αλλαγές για να δώσει νέα πνοή επιθετικά στην ομάδα του, ρίχνοντας στο ματς τους Μύθου, Ιβανούσετς και Σορετίρε, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό και έτσι ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ δεν βρήκαν σκορ και θα λύσουν τις διαφορές τους στην Αυστρία την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται, ότι όποια ομάδα προκριθεί στα playoffs της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι της Ριέκα με τη Σέλμπουρν.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (70′ Οζντόεβ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (84′ Σορετίρε), Τάισον (75′ Ιβανούσετς), Τσάλοβ (70′ Μύθου).

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ: Πόλστερ, Ντιαμπατέ, Βίμερ, Μπάουμγκαρντνερ, Ρένερ, Σκοπφ, Πίσινγκερ (85′ Σούλτζνερ), Μάτιτς, Ατζιεμάνγκ (77′ Ζούκιτς), Μπαλό (77′ Ατάνγκα), Αβντιλάι (66′ Γκάτερμαϊερ).