Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων στον τελικό του UEFA Super Cup

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων στον τελικό του UEFA Super CupΔιαβάζεται σε 1'
Δείτε τις ενδεκάδες που επέλεξαν οι Λουίς Ενρίκε και Τόμας Φρανκ, για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τότεναμ αντίστοιχα, στον τελικό του UEFA Super Cup (13/08, 22:00, COSMOTE SPORT 1 HD και MEGA, LIVE από το SPORT24).
- 13 Αυγούστου 2025 21:31
Η “μάχη” για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της σεζόν είναι γεγονός, καθώς η κάτοχος του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, κι η νικήτρια του Europa League, Τότεναμ, κοντράρονται στο Ούντινε της Ιταλίας στον τελικό του UEFA Super Cup (13/08, 22:00, COSMOTE SPORT 1 HD και MEGA, LIVE από το SPORT24).
Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της σπουδαίας αναμέτρησης ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες που επέλεξαν ο Λουίς Ενρίκε για λογαριασμό των Γάλλων και ο Τόμας Φρανκ για τους Άγγλους.
Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν: Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ντουέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια
Η ενδεκάδα της Τότεναμ: Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια, Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους, Σπενς, Ριτσάρλισον