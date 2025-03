Πατέρας Καρέτσα: “Σε έναν χρόνο είχε βάλει 200 γκολ, του είχα πει να μην βάζει άλλα και να δίνει πάσες”

Ο πατέρας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, Βάιος, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στον άσο της Γκενκ που τρέλανε όλη την Ελλάδα με τις δύο εμφανίσεις του κόντρα στην Σκωτία για το Nations League.

My name is Karetsas, Konstantinos Karetsas. Κάπως έτσι συστήθηκε στο φίλαθλο κοινό της Ελλάδας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τον 17χρονο να επιλέγει να αγωνιστεί με τα γαλανόλευκα χρώματα και όχι με το Βέλγιο όπου μεγάλωσε και ζει, και να δικαιώνεται στον απόλυτο βαθμό, έχοντας απίστευτη συμβολή στην πρόκριση της Εθνικής στην League A του Nations League εις βάρος της Σκωτίας.

Όπως αναφέρει το SPORT 24, μια ημέρα μετά από τον θρίαμβο της ομάδας του Γιοβάνοβις στο “Χάμπντεν Παρκ” με το επιβλητικό 3-0 επί των “χαϊλάντερς”, ο πατέρας του παίκτη, Βάιος Καρέτσας, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης “Poitica 89.8” και αναφέρθηκε στην δουλειά που έχει ρίξει όλα αυτά τα χρόνια στο χορτάρι ο γιος του και που τον έχει οδηγήσει πλέον στο να συζητιέται το όνομά του ακόμη και για μεταγραφή σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την αγκαλιά του Κωνσταντίνου προς τους γονείς του μετά το τέλος του αγώνα του αγώνα στην Γλασκώβη: “Εκείνη την στιγμή μείναμε όλοι δίχως λόγια, μια ζεστή αγκαλιά, ανατριχιάσαμε όλοι μας. Του είπα πως μας έκανε περήφανους και το μόνο που μας έλεγε ήταν “σας ευχαριστώ πολύ και σας αγαπάω όλους”. Το ωραιότερο πράγμα για έναν γονιό ν’ ακούει από το παιδί του να λέει ευχαριστώ. Τώρα ο Κωνσταντινος ζει σε άλλον κόσμο με το ποδόσφαιρο”.

Για την αυτοπεποίθηση που βγάζει στο γήπεδο: “Αυτό δεν το μαθαίνεις, το έχεις ή δεν το έχεις. Ο Κωνσταντίνος το έχει από μικρός που έπαιζε, όλα τα άλλα παιδιά ήταν ψηλότερα και πιο δυνατά. Στενοχωριόταν, του έλεγα δεν πειράζει Κωνσταντίνε θα μεγαλώσεις εσύ και θα τα δίνεις όλα. Βλέπουμε όλοι την πορεία που έχει, του λέμε μην αγχώνεσαι, μας λέει τι να αγχωθώ, θα βάλω και γκολ. Η χαρά μας είναι ατελείωτη και δεν ξέρουμε τι άλλο να πούμε”.

Για την επικοινωνία Ελλήνων μαζί τους και την αγάπη που έδειξαν: “Μου έχουν στείλει πολλοί Έλληνες και μας λένε μπράβο, όχι μόνο σε μένα αλλά και στην γυναίκα μου. Αυτή είναι η δουλειά μας ως γονείς. Ο Κωνσταντίνος έχει αυτό το ταλέντο και όπου βγει. Του είπα πως ό,τι έγινε ήταν πολύ ωραίο και φανταστικό, από αύριο ξανά σχολείο, τον παίρνει η ομάδα, τον πηγαίνει στην προπόνηση και τώρα το όνειρο του είναι να πάρει το πρωτάθλημα με την Γκενκ. Αυτό που μας νοιάζει είναι να ευχαριστιέται το ποδόσφαιρο και αν δεν το ευχαριστιέται δεν μπορεί να αποδίδει και όποια ομάδα είναι να έρθει, ας έρθει. Αυτήν την στιγμή κοιτάζουμε μόνο την Γκενκ, την ομάδα του. Όταν παίζεις ποδόσφαιρο, θέλεις πάντα να κερδίζεις. Η θέση του Κωνσταντίνου είναι 10αρι, στην Εθνική έπαιξε πρώτη φορά στα δεξιά, πιστεύω πως όταν ξέρεις μπάλα παίζεις παντού. Τα στοιχεία του Κωνσταντίνου είναι το ένας εναντίον ενός, απλά θέλει να απολαμβάνει αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο”.

Για την απόφαση του να επιλέξει την Ελλάδα αντί για το Βέλγιο: “Πάντα υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο γιατί κακά τα ψέματα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο. Εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας ως Έλληνες, σε όλα τους. Μετά αυτό το παιδί νιώθει Έλληνας από καιρό όμως στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Όλα όμως πήγαν καλά, από την ΕΠΟ ήρθαν εδώ ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Βασίλης Τοροσίδης, δεν το πίεσαν το παιδί. Αντιθέτως του μίλησαν πολύ ωραία και όλα έγιναν σωστά. Ο Κωνσταντίνος το έλεγε πάντα ότι “μπαμπά αν είναι να επιλέξω, θα επέλεγα πάντα την Ελλάδα”. Αυτό τον βοήθησε περισσότερο. Το εθνόσημο είναι τα πάντα, συμβολίζει κάτι. Είναι η πατρίδα σου, ο Κωνσταντίνος δεν φιλάει σήματα, μόνο της Ελλάδας. Ο προπαππούς του Κωνσταντίνου ήρθε στο Βέλγιο, εγώ είμαι Έλληνας τρίτης γενιάς και ο Κωνσταντίνος, τέταρτης”.

Για το πως θα το ζήσει ο Κωνσταντίνος: “Ζούμε ένα όνειρο. Αύριο το πρωί ο Κωνσταντίνος θα πάει σχολείο, έχει μάθημα και μετά θα πάει στην προπόνηση. Είναι καλός μαθητής, βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο από πλευράς μαθημάτων, μαθαίνει οικονομικά. Το μόνο που σκέφτεται είναι να γουστάρει να παίζει μπάλα, να του αρέσει αυτό που κάνει, να έχει την υγεία του και όλα τα υπόλοιπα θα τα πάρουμε πάνω μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν με μια μπάλα από μικρό παιδί, σταμάτησε να βλέπει παιδικά, έλεγα της γυναίκας μου “κοίτα, βλέπει ποδόσφαιρο στην τηλεόραση από 4 χρονών”.

Για το πότε ξεκίνησε το ποδόσφαιρο: “Εγώ ήμουν ο πρώτος προπονητής του, πήγε σε μια ομάδα στην χαμηλότερη κατηγορία που υπάρχει στο Βέλγιο και ήθελα πρώτα να μάθει να παίζει με παιδιά της ηλικίας του. Σε έναν χρόνο είχε βάλει 200 γκολ και τον είχα πιάσει στο ημίχρονο και του είχα πει να μην βάζει άλλα γκολ και να δίνει πάσες. Να μάθει να μην είναι ατομιστής και έπειτα από έναν χρόνο ήρθε και τον ζήτησε η Γκενκ και είναι εκεί, από 8 χρονών”.

Για το πως διαχειρίζονται όλοι τον θόρυβο γύρω από το όνομα του: “Στα social media ο Κωνσταντίνος δεν δέχεται σχόλια παρά μόνο από φίλους. Του είπαμε “Κωνσταντίνε αυτή δεν είναι η πραγματικότητα, θα έρθουν και δύσκολα, θα ζήσεις άλλα σχόλια και πρέπει να τα βάζεις στην άκρη ώστε να είσαι προσγειωμένος στο έδαφος”. Και όλα θα γίνουν με την σειρά τους. Ο Κωνσταντίνος είναι προσγειωμένος πάντα και το μόνο που του αρέσει είναι να παίζει ποδόσφαιρο”.