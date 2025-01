Πέθανε ο θρυλικός Ολυμπιονίκης του καλλιτεχνικού πατινάζ, Ντικ Μπάτον

Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του καλλιτεχνικού πατινάζ Ντικ Μπάτον σε ηλικία 95 χρονών. Υπήρξε ο πρώτος και νεότερος πρωταθλητής των ΗΠΑ.

Ο Ντικ Μπάτον, ο κορυφαίος άνδρας αθλητής στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ και μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του αθλήματος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών στη Νέα Υόρκη. Εκτός από δις Ολυμπιονίκης και πεντάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, υπήρξε καινοτόμος, τηλεοπτικός σχολιαστής και καθοριστική μορφή στη δημοτικότητα του αθλήματος.

Ο γιος του, Έντουαρντ, επιβεβαίωσε τον θάνατό του χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την αιτία, αν και ο Μπάτον αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

«Ο Ντικ ήταν μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού πατινάζ. Δεν υπάρχει αθλητής που να μην επωφελήθηκε από το έργο του», δήλωσε ο Σκοτ Χάμιλτον, Ολυμπιονίκης του 1984.

Απόλυτος κυρίαρχος του πατινάζ – Ο πρώτος με διπλό άξελ και τριπλό άλμα σε Ολυμπιακούς

Η επιρροή του Μπάτον στο καλλιτεχνικό πατινάζ ξεκίνησε αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1946, σε ηλικία μόλις 16 ετών, έγινε ο νεότερος πρωταθλητής ΗΠΑ. Το 1948, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σεν Μόριτζ, έγινε ο πρώτος που εκτέλεσε διπλό άξελ σε αγώνες, ενώ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, όντας ο πρώτος Αμερικανός που το πετύχαινε.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1952 στους Ολυμπιακούς του Όσλο, ενώ σπούδαζε ακόμη στο Χάρβαρντ, κέρδισε δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο και σημείωσε νέο ορόσημο, εκτελώντας το πρώτο τριπλό άλμα στην ιστορία των αγώνων (τριπλό λουπ).

Μετά την κατάκτηση του πέμπτου συνεχόμενου παγκόσμιου τίτλου του, ο Μπάτον αποφάσισε να αποσυρθεί από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και αφοσιώθηκε σε επιδείξεις, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε πτυχίο Νομικής στο Χάρβαρντ το 1956.

Η φωνή του καλλιτεχνικού πατινάζ στην τηλεόραση

Η τηλεοπτική καριέρα του Μπάτον ήταν το ίδιο εντυπωσιακή. Με τον ευθύ, συχνά αιχμηρό σχολιασμό του, κέρδισε δύο βραβεία Emmy ως αθλητικός αναλυτής, καθοδηγώντας το κοινό στις λεπτομέρειες και τις τεχνικές του πατινάζ.

Ο Ολυμπιονίκης Μπράιαν Μποϊτάνο τον χαρακτήρισε «θεματοφύλακα της ιστορίας του πατινάζ», ενώ ο Τζόνι Γουίαρ, νυν σχολιαστής του NBC, δήλωσε: «Έλεγε τα πράγματα όπως ήταν, ακόμα κι αν η άποψή του δεν ήταν δημοφιλής».

Εκτός από την τηλεόραση, ο Μπάτον διοργάνωσε επαγγελματικά τουρνουά όπως το World Professional Figure Skating Championships, προσφέροντας σε αθλητές όπως οι Σκοτ Χάμιλτον, Τζέιν Τόρβιλ & Κρίστοφερ Ντιν, Καταρίνα Βιτ και άλλοι, μια πλατφόρμα για να συνεχίσουν τις εμφανίσεις τους μετά την ανταγωνιστική τους καριέρα.

Είχε επίσης μικρή παρουσία στον κινηματογράφο, με ρόλους σε ταινίες όπως The Young Doctors και The Bad News Bears Go to Japan, ενώ η εταιρεία του, Candid Productions, παρήγαγε τηλεοπτικά προγράμματα όπως το Battle of the Network Stars.

Η συνεισφορά του στο άθλημα τιμήθηκε από το Skating Club of Boston, όπου και αγωνιζόταν, δίνοντας το όνομά του στην αίθουσα τροπαίων του συλλόγου, ενώ το Dick Button Artistic Figure Skating Showcase συνεχίζει να προάγει το πατινάζ ως τέχνη.