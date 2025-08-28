EuroBasket 2025: Συγκινεί ο Πολονάρα – “Από το νοσοκομείο θα φωνάζω για την Ιταλία”

Το δικό του συγκινητικό μήνυμα έστειλε ο Ακίλε Πολονάρα ενόψει της έναρξης της προσπάθειας της Εθνικής Ιταλίας στο EuroBasket 2025.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Ακίλε Πολονάρα ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Εθνική Ιταλίας, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της ομάδας στο EuroBasket 2025 κόντρα στην Εθνική Ελλάδος.

Ο Ιταλός φόργουορντ, ο οποίος δίνει γενναία μάχη με τη λευχαιμία, έγραψε πως θα φωνάζει από το νοσοκομείο για τη χώρα του, ζητώντας από τους συμπαίκτες του να τον σκέφτονται, εκφράζοντας την αγάπη του προς εκείνους.

Διαβάστε εδώ το μήνυμά του:

“Από το νοσοκομείο θα φωνάζω για την Ιταλία. Η ασθένεια μου έχει μάθει να αγαπώ τα απλά πράγματα. Πάμε, αδέρφια. Το EuroBasket αρχίζει σήμερα. Είστε στη Λεμεσό και εγώ θα είμαι στη Βαλένθια για μια εβδομάδα. Θα μείνω εδώ για όλη την πρώτη φάση, από τη στιγμή που ολοκλήρωσα τον δεύτερο γύρο χημειοθεραπείας πριν λίγες μέρες και έχω ακόμη κάποιες μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο. Αδέλφια μου καλή τύχη. Και μία παράκληση: να με σκέφτεστε και μένα, να παίζετε με ακόμη περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πνεύμα. Ονειρεύομαι να επιστρέψετε στην πατρίδα με ένα μετάλλιο γύρω από τον λαιμό σας. Σας αγαπώ, πρωταθλητές”.