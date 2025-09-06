Πώς προκρίνεται η ομάδα του Γιοβάνοβιτς στο Μουντιάλ 2026

Διαβάστε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βρεθεί η Εθνική Ελλάδας στο Μουντιάλ 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσίασε μια επιθετική «μηχανή» που διέλυσε τη Λευκορωσία με 5-1 στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, στέλνοντας από νωρίς το μήνυμα ότι μετά από 12 χρόνια –και το Παγκόσμιο του 2014– η Ελλάδα είναι έτοιμη να επιστρέψει σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Όπως γράφει το SPORT24, για να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής η “γαλανόλευκη” δεν έχει μόνο έναν δρόμο, αλλά δύο.

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ.

Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής