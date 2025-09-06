Πώς προκρίνεται η ομάδα του Γιοβάνοβιτς στο Μουντιάλ 2026

Πώς προκρίνεται η ομάδα του Γιοβάνοβιτς στο Μουντιάλ 2026Διαβάζεται σε 2'
Διαβάστε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βρεθεί η Εθνική Ελλάδας στο Μουντιάλ 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι.
- 06 Σεπτεμβρίου 2025 07:44
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσίασε μια επιθετική «μηχανή» που διέλυσε τη Λευκορωσία με 5-1 στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, στέλνοντας από νωρίς το μήνυμα ότι μετά από 12 χρόνια –και το Παγκόσμιο του 2014– η Ελλάδα είναι έτοιμη να επιστρέψει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
Όπως γράφει το SPORT24, για να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής η “γαλανόλευκη” δεν έχει μόνο έναν δρόμο, αλλά δύο.
Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ.
Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής
- Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.
- Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025.
- Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.
- Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.