Πού θα δείτε τις μάχες Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της EuroLeague

Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη της EuroLeague για τη σεζόν 2025/26 αύριο, 30 Σεπτεμβρίου, με σημαντικές αναμετρήσεις στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Οι πράσινοι υποδέχονται την Μπάγερν στο κλειστό του ΟΑΚΑ στις 21:15, με στόχο να ξεκινήσουν θετικά την πορεία τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία στις 21:30, με την ομάδα του Πειραιά να επιδιώκει τη νίκη εκτός έδρας.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4, ενώ αυτή του Ολυμπιακού από το Novasports Prime. Και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν ζωντανά από το Match Center του SPORT24, προσφέροντας στους φιλάθλους πλήρη κάλυψη της δράσης.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

30/9

19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2

19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3

20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6

21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4

21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime

21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2

1/10