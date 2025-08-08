Ραχίμοβα – Σάκκαρη 1-2: Ιδανική πρεμιέρα στο Σινσινάτι για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-2) την Καμίλα Ραχίμοβα και έκλεισε θέση στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι, όπου θα αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι.

Με το δεξί μπήκε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά του Σινσινάτι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο69) δεν πτοήθηκε από την επιστροφή της Καμίλα Ραχίμοβα (Νο.70) και βγήκε τελικά νικήτρια με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-2) για τον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Η Σάκκαρη με καλά σερβίς πήρε το πρώτο σετ με 6-3, όμως στο δεύτερο πλήρωσε τα λάθη της και είδε τη Ραχίμοβα να απαντά με τον ίδιο τρόπο (6-3).

Στο τρίτο σετ όμως η 30χρονη Ελληνίδα ήταν καταιγιστική, προηγήθηκε με 4-0 και έκλεισε τελικά το σετ με 6-2 παίροντας τη νίκη και το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο.

Εκεί, όπως γράφει το SPORT24, θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τζασμίν Παολίνι, νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης.