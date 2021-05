Show Must Go On Live: Η πρεμιέρα

Η μοναδική καθημερινή αθλητική -και όχι μόνο- εκπομπή στο διαδίκτυο είναι πλέον γεγονός. Παρακολουθείστε την πρεμιέρα του Show Must Go On Live με τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Μοναδικός σχολιασμός, όλες οι ειδήσεις, αναλύσεις και άφθονο "καυτό" ρεπορτάζ από την πανίσχυρη ομάδα του SPORT 24.

