Σπανούλης: Τα παιδιά έδειξαν ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ο Γιάννης θα μπει όταν πρέπει

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Σερβία στην Κύπρο.

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το φινάλε του αγώνα της Ελλάδας με την Σερβία στην Κύπρο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για το παιχνίδι: “Παίξαμε πολύ καλά για μεγάλο διάστημα του αγώνα. Τα παιδιά για δεύτερο φιλικό, έδειξαν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Παίξαμε απέναντι – ίσως -στο φαβορί, που ήταν πλήρης ομάδα, πλην του Μίτσιτς. Σίγουρα θέλουμε πολλή δουλειά”.

Για τα κομμάτια που χρειάζονται βελτίωση: “Κάποιες άμυνες, κάποιες επιθέσεις, είναι λογικό να χρειαζόμαστε πράγματα. Έχουμε άλλες 15-18 μέρες να γίνουμε ομάδα και να ξεκινήσουν τα επίσημα”.

Για το πότε θα μπει ο Γιάννης: “Δεν ξέρουμε ακόμα για Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης προπονείται και θα μπει όταν πρέπει”.

Για το πότε θα καταλήξει στην 12άδα: “Θα δούμε, θα δούμε. Μετά και το αυριανό φιλικό ίσως δούμε αν προχωρήσουμε το ίδιο ή αν κάποια παιδιά δεν θα συνεχίσουν μαζί μας”.