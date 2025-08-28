Σπανούλης: Θέλουμε να κρατήσουμε την ίδια εξαιρετική άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση

Ικανοποιημένος ο Βασίλης Σπανούλης από την εικόνα της Εθνικής ομάδας στην πρεμιέρα της στο EuroBasket 2025, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δηλώνει ότι η ομάδα του έκανε εξαιρετική άμυνα και θέλει βελτίωση στην επίθεση.

Η Εθνική Ελλάδας υπέταξε την Ιταλία και χαμογέλασε στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό, με τον Βασίλη Σπανούλη να καταθέτει τις πρώτες του σκέψεις μετά το εναρκτήριο παιχνίδι του “γαλανόλευκου” ταξιδιού στη διοργάνωση.

Όπως γράφει το SPORT24, o ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη βελτίωση που πρέπει να έχουν οι Έλληνες διεθνείς στην επίθεση, ενώ τόνισε ότι έμεινε ευχαριστημένος στο πρώτο ματς της ομάδας του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

“Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι. Αν και ήταν πρεμιέρα βγάλαμε πολύ μεγάλη ενέργεια, δεν ήμασταν καθόλου πιεσμένοι, ήμασταν λίγο βιαστικοί. Ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο ήμασταν βιαστικοί.

Έπρεπε να έχουμε περισσότερη συνέπεια στην επίθεση, στην άμυνα ήμασταν εξαιρετικοί, όλα τα παιδιά έβαλαν τα κορμιά τους, κυνήγησαν, ήμασταν καλά στα ριμπάουντ. Μπορούσαμε να βγάλουμε κάποιους παραπάνω αιφνιδιασμούς, αλλά είμαι ευχαριστημένος γιατί ήταν πρεμιέρα και ξέρουμε ότι οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες.

Πρέπει να παίξουμε άμυνα, αλλά το μπάσκετ είναι και άμυνα και επίθεση. Θέλουμε να κρατήσουμε την ίδια άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση.

Δεν σκεφτήκαμε τη διαφορά, σκεφτόμασταν μόνο να κερδίσουμε, εκτός από τα τελευταία 30-40″ που σκεφτήκαμε να βάλουμε καλάθι για τη διαφορά. Όλα τα παιδιά τα υπολογίζω και πρέπει να είναι έτοιμα, ανά πάσα στιγμή μπορούν να παίξουν και να έχουν καθοριστικό ρόλο. Εξαρτάται και από τον αντίπαλο, ποιος ταιριάζει με ποιον. Τους πιστεύω όλους και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι.

Ο κόσμος δημιούργησε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους περιμένουμε στα επόμενα παιχνίδια”.