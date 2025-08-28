Eurobasket 2025: Με τρομερό Γιάννη, η Εθνική έβαλε τις βάσεις για την πρωτιά στον όμιλο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος, η άμυνα σπουδαία και η Εθνική συμπαγής. Νίκησε με 75-66 την Ιταλία, στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 και κοιτάζει την πρώτη θέση του ομίλου στη Λεμεσό.

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση στην πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025 απέναντι στην Ιταλία, της οποίας επικράτησε με 75-66. Αν και στο τέλος το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη πήγε να κάνει τα εύκολα δύσκολα, εντέλει εξασφάλισε τους 2 βαθμούς της νίκης.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 31 πόντους, ενώ καταλυτική ήταν η συνεισφορά του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου στο αμυντικό κομμάτι. Σλούκας, Τολιόπουλος, Μήτογλου έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για το αποτέλεσμα.

Κακό βράδυ για τους Ιταλούς, που είδαν τον Σιμόνε Φοντέκιο να πνίγεται στην άμυνα της Ελλάδας και τον Νικολό Μέλι να είναι ο μόνος έτοιμος για μάχη. Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο έπαιξε με ένταση και με δυναμισμό, ωστόσο επιθετικά δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στην πρώτη φετινή εμφάνιση του Ντανίλο Γκαλινάρι με την φανέλα της.

Με τη νίκη αυτή, η Εθνική Ελλάδας έβαλε τις βάσεις για την πρώτη θέση στον όμιλό της, δεδομένου ότι η Ισπανία έχασε νωρίτερα από τη Γεωργία.

Επόμενος αντίπαλος της Ελλάδας η Κύπρος, το Σάββατο (30/8).

Υπενθυμίζεται πως, η Ελλάδα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ το οποίο απαρτίζεται από: Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο. Στη φάση των «16» προκρίνονται 4 ομάδες, που θα παίξουν νοκ-άουτ αγώνες μέχρι την πρόκριση κάποιων εξ αυτών στον μεγάλο τελικό.

Αν δύο ή περισσότερες ομάδες έχουν ίδιο ρεκόρ νικών/ηττών, ενεργοποιούνται τα κριτήρια ισοβαθμίας, με ιεραρχική σειρά:

Αποτέλεσμα στον μεταξύ τους αγώνα. Διαφορά πόντων στους αγώνες του ομίλου. Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στη φάση των ομίλων:

30/8 κόντρα στην Κύπρο (18:15)

31/8 κόντρα στη Γεωργία (15:00)

2/9 κόντρα στη Βοσνία (15:00)

4/9 κόντρα στην Ισπανία (21:30)

Ο αγώνας Ελλάδας – Ιταλίας

Όπως γράφει το SPORT24, με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη, Μήτογλου άνοιξε το ματς η Εθνική, που δεν είχε καλό ρυθμό στην επίθεση, αλλά ήταν συμπαγής αμυντικά. Ο Αντετοκούνμπο έπαιξε πολύ, σκόραρε οκτώ πόντους για το 15-12 στο όγδοο λεπτό, ο Παπανικολάου έβαλε τρίποντο για το 19-12 στο 9′, ο Τολιόπουλος έγραψε με τον ίδιο τρόπο το 22-12 της περιόδου και χωρίς να εντυπωσιάζει, η Ελλάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα.

Ο Σπανούλης δεν κράτησε εκτός αγώνα για πολλή ώρα τους Σλούκα – Γιάννη. Τους έβαλε ξανά στο 11′, με το σκορ στο 24-15, όμως η Ιταλία ανέβασε στροφές και ένταση για να ροκανίσει κάπως τη διαφορά και να πλησιάσει στους τέσσερις (36-32) λίγο πριν βγει το πρώτο μέρος. Η δεύτερη περίοδος ανήκε στην ομάδα του Ποτσέκο, επί της ουσίας οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα καλό δεκάλεπτο μέχρι το ημίχρονο.

Το δεύτερο μέρος ο Σπανούλης το άνοιξε με Καλαϊτζάκη αντί Ντόρσεϊ και Κώστα Αντετοκούνμπο αντί Μήτογλου, όμως και πάλι η Ιταλία δεν έλεγε να ξεκολλήσει από την πλάτη της Εθνικής. Ο Θανάσης με τριπλή προσπάθεια σκόραρε για το 50-41 στο 27′ και με την άμυνα να είναι ξανά σε πολύ υψηλό επίπεδο, η ομάδα έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +11 (56-45) που έμοιαζε ιδανικό.

Και πράγματι ήταν. Ο Λαρεντζάκης έκανε με τρίποντο το 64-51, η Ιταλία έδειξε αντίδραση και μείωσε μέχρι τους έξι (66-60), όμως ο Γιάννης σκόραρε και της έκοψε την φόρα πριν ο Θανάσης βάλει το τρίποντο του 71-61 που έκρινε τον αγώνα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βάσκες, Γκέντβιλας, Πρακς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία

Λετονία

Τσεχία

Τουρκία

Εσθονία

Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος)

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Ισραήλ

Βέλγιο

Ισλανδία

Φάση των 16

B2 – A3 (61)

C1 – D4 (62)

A1 – B4 (63)

D2 – C3 (64)

B1 – A4 (65)

C2 – D3 (66)

A2 – B3 (67)

D1 – C4 (68)

Προημιτελικοί

W61- W62 (69)

W63 – W64 (70)

W65 – W66 (71)

W67 – W68 (72)

Ημιτελικοί

W69 – W70 (73)

W71 – W72 (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ