Τα μετάλλια που κατέκτησε ο “χρυσός” Στέφανος Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης, ανεβαίνοντας στην κορυφή της Ευρώπης. Δείτε τα μετάλλιά του.

Ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα στη συλλογή του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης.

Όπως γράφει το SPORT24, για τον 28χρονο κωπηλάτη πρόκειται για το έκτο του μετάλλιο και δεύτερο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Το παγκόσμιο χρυσό ήταν το μοναδικό που έλειπε από τις διακρίσεις του και πλέον συμπληρώνει το παζλ των επιτυχιών του. Δείτε αναλυτικά τα μετάλλια που έχει κατακτήσει.

Τα μετάλλια που κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Σλάισχαϊμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο

Μετάλλια σε επίπεδο Κ23

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2015 – χάλκινο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ρότερνταμ 2016 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Βρέστη 2018 – χρυσό μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σαρασότα 2019 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ιωάννινα 2019 – χάλκινο μετάλλιο

Μεσογειακοί αγώνες