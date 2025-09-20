“Θα σε φτιάξω” – Τι είπε ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου που πήγε ο Σενγκούν

Για την επίσκεψη του Αλπερέν Σενγκούν στο εστιατόριό του στη Μαρμαρίδα και το… «βάφτισμα του πυρός» στο σπάσιμο των πιάτων, μίλησε ο Γιάννης Μάγκος.

Για την επίσκεψη του Τούρκου μπασκετμπολίστα, Αλπερέν Σενγκούν, στο εστιατόριό του στη Μαρμαρίδα και τη μύησή του… στο σπάσιμο πιάτων, μίλησε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, Γιάννης Μάγκος.

Ο Σενγκούν βρέθηκε στην επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες για την «κόντρα» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – την οποία τελικά διευθέτησαν και πήρε μια γεύση από τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν οι Έλληνες στο εστιάτοριο του κ. Μάγκου στη Μαρμαρίδα.

«Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να διασκεδάσει. Όταν είδα το όνομα στο ρεζερβέ και τον περίμενα, είπα ‘τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου, θα δεις πώς διασκεδάζουμε’» είπε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Μάνος» και συνέχισε: «Ήταν ταπεινός και με χαμηλό προφίλ με την οικογένειά του σε ήρεμη φάση. Τον έβαλα σε τραπέζι κοντά στην πίστα και όταν άρχισαν οι χοροί, τον άρπαξα… και έγινε η βάφτιση» είπε με χιούμορ ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, μιλώντας στο Open.

Για το περιστατικό με το σπάσιμο πιάτο στο κεφάλι του Σενγκούν, ο κ. Μάγκος είπε: «Το πήρε αστεία, δεν παρεξηγήθηκε. Όλη η οικογένεια γελούσε, έβγαλα φωτογραφία με τον πατέρα του. Ήταν συντηρητική οικογένεια, δεν έπιναν αλκοόλ, είναι από τον βόρειο Πόντο. Ήταν λίγο κουμπωμένοι στην αρχή, αλλά βρήκα τον τρόπο να τους ξεκλειδώσω».