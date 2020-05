The Last Dance: Μαλόουν και Ράσελ αρνήθηκαν να συμμετάσχουν

Η παρουσία του Τζον Στόκτον στο "The Last Dance" εξασφαλίστηκε την τελευταία στιγμή, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της προβολής του ντοκιμαντέρ για την τελευταία σεζόν του Μάικλ Τζόρνταν στους Σικάγο Μπουλς. Την ίδια ώρα όμως, απουσίαζαν ακόμη δύο βασικές φιγούρες των Γιούτα Τζαζ από τους Τελικούς του 1998: ο Καρλ Μαλόουν και ο Μπράιον Ράσελ.

Κι αυτό δεν είχε να κάνει με απόφαση του σκηνοθέτη και της εταιρείας παραγωγής, αλλά με την εξέλιξη που πήραν τα πράγματα.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Τζέισον Χέιρ, μίλησε στο "The Dan Patrick Show" μετά το φινάλε του "The Last Dance" και παραδέχθηκε -σε πρώτο χρόνο- πως "είναι η πρώτη μέρα που δεν είχα κάτι να κάνω ή να σκεφτώ για το θέμα. Είναι όπως όταν τελειώνεις το σχολείο. Πέρασα σχεδόν τέσσερα χρόνια να ασχολούμαι με το ντοκιμαντέρ, μιλάμε για το 10% της ζωής μου. Είναι αστείο".

Η ουσία βέβαια είχε να κάνει με το πώς έκλεισε το ντοκιμαντέρ, δηλαδή με ό,τι έγινε στους Τελικούς του 1998. "Ο Καρλ Μαλόουν αρνήθηκε να μιλήσει, αλλά δεν εξήγησε τον λόγο. Το έκανε μέσω τρίτου, ενώ τον προσεγγίσαμε αρκετές φορές. Βάλαμε τον Τζον Στόκτον να του μιλήσει επίσης, αλλά... τίποτα" εξήγησε αρχικά ο Τζέισον Χέιρ για να προσθέσει πως "πίστεψέ με, εξαντλήσαμε κάθε δυνατό ενδεχόμενο. Ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2018 γι' αυτό το θέμα γιατί ξέραμε πόσο δύσκολο θα είναι όλο αυτό. Προσπαθούσα μέχρι τον προηγούμενο μήνα, μέχρι την τελευταία μέρα των γυρισμάτων. Κάναμε απόπειρα για το ενδεχόμενο να γίνει ένα γύρισμα μαζί με τον Τζον Στόκτον, μήπως νιώσει πιο άνετα έτσι, αλλά δεν πείστηκε".

Το ίδιο φυσικά ισχύει επίσης για τον Μπράιον Ράσελ, το... θύμα του Μάικλ Τζόρνταν στην τελευταία φάση. Ο περιφερειακός των Γιούτα Τζαζ ήταν αυτός που μνημονεύεται μέχρι σήμερα για το πώς τον απέφυγε ο "Air" πριν σκοράρει το καθοριστικό -και τελευταίο- καλάθι των Τελικών.

"Αυτός είπε απλά ένα "όχι". Τίποτα παραπάνω. Ήξερε τι θα τον ρωτήσουμε, οπότε προφανώς δεν ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία" παραδέχθηκε για το θέμα ο σκηνοθέτης του "The Last Dance".