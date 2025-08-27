Θλίψη για τον θάνατο της Μαρίας Αριστοτέλους: Η διάγνωση με ραβδομυοσάρκωμα, ο γάμος και η γενναία μάχη

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της Κύπριας αθλήτριας Μαρίας Αριστοτέλους. Τι είναι το ραβδομυοσάρκωμα με το οποίο είχε διαγνωστεί.

Θλίψη σκόρπισε στην Κύπρο και στον χώρο του αθλητισμού ο θάνατος της αθλήτριας του άλματος επί κοντώ, Μαρίας Αριστοτέλους, σε ηλικία 34 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Η Μαρία Αριστοτέλους υπήρξε μια αθλήτρια που ενέπνευσε με τη δύναμη και το θάρρος της. Διαγνώστηκε με ραβδομυοσάρκωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά, και αντιμετώπισε την ασθένεια με πειθαρχία και αισιοδοξία. Η διάγνωσή της ήρθε μετά από επίμονες εξετάσεις, καθώς η ίδια επέμενε να βρει την αιτία για τα συμπτώματά της. Παρά τις δυσκολίες, η Μαρία αντιμετώπισε την ασθένεια με θάρρος και αισιοδοξία, αποδεικνύοντας το ακατάβλητο πνεύμα της.

Το ραβδομυοσάρκωμα είναι ένας σπάνιος αλλά επιθετικός καρκίνος που ξεκινά από τα κύτταρα του σκελετικού μυός (δηλαδή των μυών που ελέγχουν την κίνηση του σώματος).

Η διάγνωση με καρκίνο έπειτα από πολλές εξετάσεις

Η Μαρία Αριστοτέλους είχε ανακοινώσει το 2023 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Η Βαλκανιονίκης και πρωταθλήτρια Κύπρου στο επί κοντώ είχε εξηγήσει πως εντόπισε η ίδια ένα «κουβαράκι» στον λαιμό της και έπειτα ξεκίνησε μία διαδικασία εξετάσεων, με την ίδια να επιμένει για να βρει τί πραγματικά συμβαίνει.

Έτσι, έφτασε στη διάγνωση που ήταν ραβδομυοσάρκωμα στη μύτη που είχε ήδη κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες του λαιμού και στα οστά.

«Έχω διαγνωστεί με καρκίνο.

Όχι δεν είναι μια φωτογραφία ανακοίνωσης εγκυμοσύνης, αν και αυτό θα «ταίριαζε καλύτερα» στην ηλικία μου και στο ύφος όσων επιδιώκουμε να προβάλουμε στα σοσιαλ μίντια, λες και οι ζωές όλων μας είναι στημένες με ροδοπέταλα.

Τους τελευταίους δυόμισι μήνες ξεκίνησε για μένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία από ένα απλό ψαχουλεύμα που έκανα στο λαιμό, πιάνοντας ένα κουβαράκι σε μέγεθος φασολιού. Από την στιγμή που αντιλήφθηκα ότι το είχα για κάποιες εβδομάδες και δεν υποχωρούσε, ξεκίνησα να το ψάχνω.

Η πρώτη επίσκεψη στο γιατρό και οι πρώτες «οδηγίες» για επανέλεγχο μετά από ένα μήνα δεν με άφησαν ικανοποιημένη, καθώς εγώ γνωρίζω το σώμα μου καλύτερα από τον καθένα. Αν και δεν ένιωθα οποιοδήποτε σημείο που να υποδεικνύει ότι πρόκειται για κάτι κακό, ήξερα ένα βασικό κανόνα:

«Ο χρόνος και η ορθή διάγνωση είναι πολύ σημαντικά – όσο κακό και να είναι το αποτέλεσμα!»

Έτσι από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα κυνήγι μαγισσών με τον καρκίνο μέχρι να τον ξετρυπώσουμε. Και ενώ η μια εξέταση μετά την άλλη οδηγούσαν σε αρνητικά αποτελέσματα -είσαι καθαρή- εγώ τους έλεγα πως χωρίς να ξέρω τι είναι ΔΕΝ θα σταματήσω να το ψάχνω.

Και ο επιμένων νικά! Μέσα από διαδοχικά μικρά «θαύματα», όπως τα αποκαλώ, ξετρυπώσαμε το Ραβδομυοσάρκωμα στη μύτη που είχε ήδη κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες του λαιμού και στα οστά.

Χρονικά το σκηνικό ήταν ως εξής: Το κουβαράκι σε μέγεθος φασολιού στο λαιμό έγινε μανταρίνι και εμφανίστηκαν άλλα 10 τουλάχιστον μέσα σε 2 μήνες, μέχρι να έχουμε διάγνωση.

Και ναι αυτό που έχω είναι πιο σπάνιο από το να κέρδιζα το τζόκερ, είναι κάτι που ΔΕΝ συμβαίνει σε ενήλικες και είμαι πολύ «άτυχη». Ή μήπως όχι; Είμαι η πιο τυχερή στον κόσμο, γιατί σημασία δεν έχει τι μας έρχεται αλλά πως το αντιμετωπίζουμε.

Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος που πλέον έχω διάγνωση – όσο βαριά και να ‘ναι – αφού μου δίνεται η ευκαιρία της θεραπείας.

Τόσα χρόνια πρωταθλητισμού έμαθα πως σημασία δεν έχει πόσο ισχυρός ή μεγαλύτερος είναι ο αντίπαλος αλλά να παλεύεις για το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με ΟΛΕΣ σου τις δυνάμεις και τα μέσα, που με λίγη τύχη θα είναι το επιθυμητό. Έτσι κέρδισα το Βαλκανικό πρωτάθλημα το 2017 ενώ η κατάταξη μου δεν ήταν ούτε για μετάλλιο. Έτσι κατακτήσαμε και την 5η θέση ως Κύπρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στο Ισραήλ την ίδια χρονιά ανταγωνιζόμενοι χώρες μεγαθήρια! Όμως είχαμε ο ένας τον άλλο.

Σε αυτό τον αγώνα δεν είμαι μόνη μου. Είχα από την αρχή τους καλύτερους συνοδοιπόρους – οικογένεια, φίλους – εξοπλίστηκα με τους κατάλληλους επιστήμονες – γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. – και πλέον έχω την πιο ισχυρή ομάδα κρούσης!

Στην αρχή του χρόνου είχα γράψει πως ανυπομονώ να γράψω σελίδα, σελίδα τις ημέρες του 2023. Να που αυτό απέκτησε μεγαλύτερο νόημα τώρα!

Γιατί στη ζωή δεν έχει σημασία τι μας έρχεται – ο καθείς κουβαλάει το σταυρό του – σημασία έχει να χαμογελάμε στα δύσκολα, να διασκεδάζουμε τις χαρές και να εξοπλιζόμαστε με λίγη παραπάνω τρέλα μέχρι το αύριο.

Ο εχθρός είναι σκληρός, ύπουλος και επιθετικός αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει με τι έχει μπλέξει!»

Ο γάμος με τον αγαπημένο της, Ανδρέα Χειμωνίδη

Στις αρχές Ιανουαρίου του 2025, η Μαρία Αριστοτέλους παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον εκλεκτό της καρδιάς της, Ανδρέα Χειμωνίδη.

Η Μαρία και ο Ανδρέας αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης, εν μέσω χημειοθεραπειών, με φίλους και συγγενείς να στηρίζουν το ζευγάρι σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Όταν ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τον καρκίνο

Την άνοιξη του 2024, η Μαρία Αριστοτέλους είχε ανακοινώσει ότι ο καρκίνος της ήταν παρελθόν.

“Δεν ήταν θεριό, ούτε τέρας, ούτε η κακιά αρρώστια.

Ήταν καρκίνος και είναι παρελθόν!

Τα ωραιότερα νέα!

Είμαι καθαρή!

Τον νικήσαμε!

Η νίκη αυτή δεν ανήκει σε εμένα αλλά στην ιατρική.

Τι κι αν ήταν 4ο στάδιο, τι κι αν ήταν επιθετικός, ο καρκίνος ως επι το πλείστον είναι ιάσιμος και δεν πρέπει να τρέμουμε στο άκουσμα αυτής της λέξης.

Όταν είπα ότι ήμουν έτοιμη για ότι ακολουθήσει, σίγουρα μιλούσε η άγνοια κινδύνου που με διακατείχε.

Δεν ήξερα τι εστί χημειοθεραπείες, τι σήμαινε ανοσοκαταστολή.

Δεν φανταζόμουν καν τι ερχόταν.

Ίσως να ήταν καλύτερα έτσι!

Γιατί ο καρκίνος θέλει θάρρος και θράσος!

Δεν έβλεπα τα δύσκολα που ήταν μπροστά μου ως βουνό.

Εστίαζα στο παρόν και έλεγα πάμε βήμα βήμα και όλα θα γίνουν!

Και πώς θα γινόταν αλλιώς;

Αφού είχα δίπλα μου την καλύτερη ιατρική ομάδα του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, με επικεφαλή την ογκολόγο μου Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου.

Όλοι τους συνέβαλαν ώστε αυτό το ταξίδι να είναι όσο πιο όμορφο γινόταν και σίγουρα με αίσιο τέλος!

Το ραυδομυοσάρκωμα εμφανίζεται σε παιδάκια μέχρι 5 χρόνων.

Γιατί σε εμένα δεν είπα ΠΟΤΕ..! Αντιθέτως όταν ανέβαινα τον γολγοθά έλεγα ΕΥΤΥΧΩΣ ΣΕ ΕΜΕΝΑ! Ευτυχώς που διάλεξε εμένα και όχι κάποιο παιδάκι! Δεν άντεχα στην ιδέα ότι θα περνούσε κάποιο βρέφος ή παιδί αυτή τη δοκιμασία! Και έλεγα αν μη τι άλλο ο κλήρος έπεσε σε εμένα!

Στην περίπτωση μου, ο καρκίνος ήταν μεταστατικός.

Αυτό σημαίνει πώς μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή.

Για τον λόγο αυτό θα ελέγχομαι τακτικά!

Ο εχθρός είναι ύπουλος και επιθετικός αλλά τώρα ξέρει με ποιαν έχει μπλέξει!

Άντε γειά..!”.

Τα συλλυπητήρια για τον θάνατό της