Το δώρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε όλα τα μέλη της Εθνικής Ελλάδας

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα δώρο σε όλα τα μέλη της Εθνικής Ελλάδας, λίγο πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε… Άγιος Βασίλης για πολλοστή φορά, λίγο πριν την έναρξη του Eurobasket 2025.

Όπως γράφει το SPORT24, ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δεν χάλασε την παράδοση και για ένα ακόμη καλοκαίρι φρόντισε να κάνει δώρο από ένα ζευγάρι παπούτσια σε όλα τα μέλη της Εθνικής Ελλάδας. Για την ακρίβεια, φέτος τους χάρισε τα Giannis Freak 7 “Night Shift”.

Πέρυσι, λίγο πριν τους Ολυμπιακού Αγώνες του Παρισιού, ο Κώστας Παπανικολάου τον είχε “παρακαλέσει” να του φέρει καινούργια παπούτσια και ο Greek Freak δεν θα μπορούσε να χαλάσει χατίρι στον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας.

Βέβαια, ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δεν είχε ικανοποιήσει μόνο το αίτημα του Παπανικολάου, αλλά είχε φέρει από ένα ζευγάρι των Zoom Freak 6 σε όλα τα μέλη της επίσημης αγαπημένης.

“Πάμε πρώτα με τον αρχηγό. Παπαγιάννης. Bip-Papa ή Mini-Brook Lopez. Δίνω τη σκυτάλη στον επόμενο μεγάλο ψηλό του NBA, τον επόμενο Μπρουκ Λόπεζ. Το λέω φωναχτά αυτή τη στιγμή. Είπες ότι θέλεις να γίνεις σαν εμένα (σσ. απευθυνόμενος στον Καλάθη). Όποιος κάνει unfollow τον Λαρεντζάκη και κάνει follow εμένα, θα του δώσω παπούτσια. Αυτά είναι τα χρώματα του πατέρα μου”, φαινόταν να λέει μεταξύ άλλων ο Γιάννης την ώρα που μοίραζε τα παπούτσια.