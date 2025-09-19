Το πρόγραμμα της Stoiximan GBL: Η πρεμιέρα και το πρώτο ντέρμπι αιωνίων

Την Κυριακή 12/10 θα γίνει στο ΣΕΦ το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για τη Stoiximan GBL, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σε φάση ανακοίνωσης του προγράμματος του α’ γύρου της Stoiximan GBL βρίσκεται ο ΕΣΑΚΕ, με το πρωτάθλημα να ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Καρδίτσα – Άρης Betsson 4/10 στις 16:00

Κολοσσός – ΑΕΚ 4/10 στις 16:00

Ηρακλής – Προμηθέας 4/10 στις 19:00

Πανιώνιος – Περιστέρι 4/10 στις 19:00

Μαρούσι – Ολυμπιακός 5/10 στις 13:00

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 5/10 στις 16:00

Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων (Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός) θα διεξαχθεί τη 2η αγωνιστική, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 19:00, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τα υπόλοιπα εντός και κάποια εκτός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού θα ξεκινούν στις 13:00.

Η Μύκονος έχει δηλώσει τη Sunel Arena ως έδρα, ωστόσο τα τρία πρώτα παιχνίδια θα τα δώσει εκτός και ίσως μέχρι το πρώτο εντός (με Ολυμπιακό στις 26/10) να έχει επιστρέψει στη βάση της.

Οι αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2 και το ERTSPORTS1.