Το συγκινητικό αντίο του Ντοναρούμα στον κόσμο της Παρί: Χειροκρότημα, αγκαλιές και συνθήματα

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα αποθεώθηκε από τον κόσμο της Παρί μετά το παιχνίδι με την Ανζέ στο Παρκ ντε Πρενς (1-0) και αποχαιρέτησε τους Παριζιάνους ακούγοντας το όνομά του ρυθμικά από την κερκίδα.

Μετά από τέσσερα χρόνια στην Παρί και 10 τίτλους (1 Champions League, 4 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα, 3 Σούπερ Καπ), ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα αποτελέσει παρελθόν από τη γαλλική ομάδα.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας, που “κόπηκε” από τον Λουίς Ενρίκε και “φλερτάρει” με την Μάντσεστερ Σίτι, αποχαιρέτησε τον κόσμο των Παριζιάνων το βράδυ της Παρασκευής (22/8) μετά το παιχνίδι με την Ανζέ (1-0) για τη 2η αγωνιστική της Ligue 1. Ο Ντοναρούμα χειροκρότησε τους φίλους των πρωταθλητών Ευρώπης, οι οποίοι ανταπέδωσαν και τραγούδησαν ρυθμικά το όνομά του. Μάλιστα, οι συμπαίκτες του τον περικύκλωσαν και τού επιφύλασσαν το δικό τους “αντίο”, πριν ο ίδιος κατευθυνθεί μπροστά στο πέταλο.