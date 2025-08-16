To συγκινητικό video της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τον Εμμανουήλ Καραλή

Ένα συγκινητικό βίντεο για τον Εμμανουήλ Καραλή δημοσίευσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η ΔΟΕ για τον Εμμανουήλ Καραλή τονίζοντας πως ξεκίνησε και που έφτασε εκπληρώνοντας το όνειρο του.

Στο reel της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής φαίνεται ο πατέρας και προπονητής του Χάρης Καραλής να τον κρατάει μωρό στα χέρια του, μόλις ενός έτους και μετά ο ίδιος ο Μανόλο σε μικρή ηλικία να κάνει άλμα επι κοντώ.

Όπως αναφέρει το SPORT24, οι δύο φωτογραφίες είναι από ποσταρίσματα του Καραλή όταν έπιασε το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Και στο τέλος παρουσιάζεται το άλμα στο Παρίσι που του έδωσε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την εξής λεζάντα στα αγγλικά: “Oταν υπάρχει το όνειρο, υπάρχει ο τρόπος. Εάν όχι, ρωτήστε τον Έλληνα αθλητή του επι κοντώ που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι 2024».