Τσέλσι: Ρήξη χιαστού για Κόλγουιλ – Χάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν

Πλήγμα για την άμυνα της Τσέλσι με τον Λέβι Κόλγουιλ, καθώς ο 22χρονος Άγγλος αμυντικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Η Τσέλσι ετοιμάζεται ενόψει της νέας χρονιάς μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ωστόσο η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 22χρονος Άγγλος αμυντικός Λέβι Κόλγουϊλ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού κι όπως ενημέρωσαν οι μπλε πέρασε ήδη την πόρτα του χειρουργείου.

Πλέον ξεκινά η φάση της αποκατάστασης που θα διαρκέσει για αρκετούς μήνες μέχρι να επανέλθει εκ νέου στη δράση.