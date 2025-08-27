Τσεχία – Πορτογαλία 50-62: Nίκη-μισή πρόκριση στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025

Η Πορτογαλία ξεκίνησε με νίκη στο EuroBasket 2025, επικρατώντας της Τσεχίας, με τον Νίμιας Κέτα να κάνει εξαιρετική εμφάνιση και να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη.

Η Πορτογαλία έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο EuroBasket 2025, επικρατώντας της Τσεχίας με 50-62 και θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχεια του τουρνουά. Το σημερινό παιχνίδι, αλλά και αυτό με την Εσθονία, ήταν τα δύο ματς που είχαν κυκλώσει από την αρχή, και η ομάδα του Νίμιας Κέτα έδειξε ότι έχει μεγάλες φιλοδοξίες για τη συνέχεια.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Κέτα ήταν ασταμάτητος, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό double-double με 23 πόντους και 18 ριμπάουντ, ενώ προσέθεσε και 4 μπλοκ, καταγράφοντας 39 μονάδες στην αξιολόγηση.

Η παρουσία του στο παρκέ ήταν καθοριστική, με την Πορτογαλία να «καθαρίζει» το παιχνίδι, καθώς οι Τσέχοι ήταν φανερά άστοχοι και δεν κατάφεραν να αντιδράσουν, μένοντας στο 0-1 στον όμιλο της Ρίγας.

Το μεγάλο αστέρι της Τσεχίας, Βιτ Κρέιτσι, δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, μένοντας στους 10 πόντους από μόλις 8 προσπάθειες, με την ομάδα του να μην μπορεί να βρει ρυθμό απέναντι στην Πορτογαλία.

Για τους Πορτογάλους, εκτός από τον εξαιρετικό Νίμιας Κέτα, καθοριστικός ήταν και ο Ραφαέλ Λισμπόα, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους και μοίρασε 3 ασίστ, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στην επίθεση.

Πορτογαλία και Τσεχία βρίσκονται στον πρώτο όμιλο του EuroBasket, μαζί με Σερβία, Τουρκία, Λετονία και Εσθονία. Στη δεύτερη αγωνιστική, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Σερβία, ενώ η Τσεχία θα παίξει με την Τουρκία.