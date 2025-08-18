Τσιμίκας: Η αποχώρησή του αναμένεται να επιταχυνθεί, ανοιχτοί σε προτάσεις δανεισμών οι Reds

Ημέρες φαίνεται πως μετράει στη Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς η αποχώρησή του από το Άνφιλντ αναμένεται να επιταχυνθεί, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ανοιχτοί σε προτάσεις δανεισμού του διεθνούς Έλληνα αριστερού μπακ είναι οι Reds.

Την άτυχη μάχη με τον Άντι Ρόμπερτσον για τη δεύτερη στην ιεραρχία θέση του αριστερού μπακ έχασε, όπως φαίνεται, ο Κώστας Τσιμίκας.

Όπως γράφει το SPORT24, ο διεθνής Έλληνας μετά την απόκτηση του Μίλος Κερκέζ έχει υποχωρήσει στα αγωνιστικά πλάνα του Άρνε Σλοτ, σε βαθμός να μένει εκτός αποστολής στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια των Reds.

Αυτό τον ωθεί εκτός του Άνφιλντ μετά από πέντε χρόνια, 115 εμφανίσεις, 18 ασίστ, μία Premier League, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο League Cup και ένα Community Shield.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η έξοδος του “Τσίμι” από την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει επιταχυνθεί, ενώ από εκεί που έψαχνε πώληση του 29χρονου, πλέον η Λίβερπουλ είναι διατεθειμένη να ακούσει και προτάσεις δανεισμών.