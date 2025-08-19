Τσιμίκας: Ψάχνει μία ομάδα με ευρωπαϊκή παρουσία εκτός Premier League, σύμφωνα με το Athletic

Τη συνέχιση της καριέρας του μακριά από την Premier League βλέπει ο Κώστας Τσιμίκας, σύμφωνα με το “Athletic”.

Το γεγονός πως ο Κώστας Τσιμίκας δεν θα συνεχίσει στη Λίβερπουλ για έκτη διαδοχική σεζόν μοιάζει δεδομένο, καθώς αυτή τη στιγμή είναι τρίτος στην ιεραρχία των αριστερών μπακ πίσω από τους Μίλος Κερκέζ και Άντι Ρόμπερτσον, κάτι που ώθησε τον Άρνε Σλοτ να τον αφήσει εκτός αποστολής από τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια των Reds φέτος.

Ο 29χρονος διεθνής Έλληνας έχει συμβιβαστεί με το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην μαγική πορεία του με τους πρωταθλητές Αγγλίας και όντας περιζήτητος εξετάζει τις επιλογές του.

Σύμφωνα με το έγκυρο “The Athletic“, το οποίο επικαλείται το SPORT24, ο “Τσίμι” έχει αποφασίσει να ζήσει νέες ποδοσφαιρικές εμπειρίες μακριά από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αφού επιθυμεί να συνεχίσει εκτός Premier League.

Ωστόσο, δεν κάνει “εκπτώσεις” στο μέγεθος του επόμενου σταθμού του, καθώς το ιδανικό σενάριο για εκείνον είναι να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

“Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής επιθυμεί να ενταχθεί σε ομάδα που θα του προσφέρει συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είναι πιο πιθανό να μετακομίσει στο εξωτερικό παρά να παραμείνει στην Premier League”, αναφέρει το δημοσίευμα του “Athletic”.

Θυμίζουμε ότι ο Τσιμίκας αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2020 από τον Ολυμπιακό και στα πέντε χρόνια παρουσίας του στο Άνφιλντ έχει μετράει 115 εμφανίσεις, 18 ασίστ, μία Premier League, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο League Cup και ένα Community Shield.