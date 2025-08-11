Τσιτσιπάς: Πού θα δείτε τον αγώνα με τον Μπονζί για τον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθειά του στο τουρνουά του Σινσινάτι, καθώς αντιμετωπίζει τον Μπένζαμιν Μπονζί για τον δεύτερο γύρο. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Φάμπιαν Μάροζαν με 2-0 σετ (7-6, 6-2) και συνεχίζει στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι, όπου θα βρει απέναντί του τον Μπένζαμιν Μπονζί.

Το πρώτο σερβίς αναμένεται μετά τις 22:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6 HD, ενώ φυσικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της από το Matchcenter του SPORT24.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.