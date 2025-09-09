Τζόκοβιτς: Προπονήθηκε με τον γιο του στο Καβούρι Αττικής

Ο νέος κάτοικος Αθήνας, Νόβακ Τζόκοβιτς, άρχισε τις προπονήσεις στην Ελλάδα, καθώς η κάμερα τον έπιασε μαζί με τον γιο του, Στέφαν, σε court στο Καβούρι Αττικής.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει αρχίσει να προσαρμόζεται στη νέα του ζωή, η οποία τον βρίσκει μόνιμο κάτοικο Αθηνών.

Όπως γράφει το SPORT24, ο κατά πολλούς GOAT του παγκόσμιου τένις άρχισε μάλιστα τις προπονήσεις, παίρνοντας μαζί και τον γιο του, Στέφαν.

Η κάμερα του “fantast4hands” τον “έπιασε” σε court στο Καβούρι Αττικής.