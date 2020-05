Τζόρνταν για Κόμπι το 1998: "Δεν θα του έδινα την γαμ...νη μπάλα!"

Ο Μάικλ Τζόρνταν ήξερε να ξεχωρίζει το φονικό ένστικτο όταν το έβλεπε. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην πρώτη συνάντησή του με τον Κόμπι Μπράιαντ σε All Star Game, το 1998, κάτι που είδε ο κόσμος και στο "The Last Dance".

Κάποια στιγμή λοιπόν ο χρόνος γύρισε στο All Star Game του 1998, με μία κάμερα να βρίσκεται στα αποδυτήρια, με τον Τζόρνταν να μιλάει για τον Κόμπι στους συμπαίκτες του στην ομάδα της Ανατολής. Και αυτά που λέει ο Τζόρνταν για τον Κόμπι σίγουρα έχουν ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, κάποια στιγμή ο "Air" αναπτύσσει διάλογο με κάποιον (δεν φαίνεται ποιον), λέγοντας τα εξής:

Τζόρνταν: "Αυτός ο μικρός των Λέικερς θέλει να τα βάλει με όλους ένας εναντίον ενός"

Φωνή: "Ποιος, ο Κόμπι;"

Τζόρνταν: "Ναι. Δεν αφήνει το παιχνίδι να έρθει σε αυτόν, πάει και το κάνει δικό του. Σαν να λέει ότι θα το κάνει αυτό, θα κάνει το παιχνίδι να μοιάζει με ένας εναντίον ενός"

Φωνή: "Σκέφτηκα ότι μετά τα πρώτα 4 άστοχα σουτ θα χαλάρωνε"

Τζόρνταν: "Μετά τα τέσσερα πρώτα σουτ; Αν ήμουν συμπαίκτης του δεν θα του έδινα την 'γαμ...νη τη μπάλα! Αν θες τη μπάλα αδελφέ, να πάρεις κανένα ριμπάουντ!"

Υπενθυμίζεται ότι το επεισόδιο αφιερώθηκε στη μνήμη του Κόμπι, με το Τοτέμ των Λέικερς να χαρακτηρίζει "μεγάλο αδελφό" τον MJ. Δείτε το VIDEO με τις ατάκες του Τζόρνταν: