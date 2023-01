Victoria "The Prodigy" Lee: Νεκρό στα 18 του το ανερχόμενο αστέρι του MMA

Η Victoria Lee, μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες νεαρές αθλήτριες μικτών πολεμικών τεχνών στον κόσμο, πέθανε σε ηλικία 18 ετών, επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

"Έφυγε πολύ νωρίς και η οικογένειά μας είναι ολοκληρωτικά συντετριμμένη από τότε", έγραψε η αδερφή της, Άντζελα, σε μια ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο. "Μας λείπει… [περισσότερο] από οτιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Η οικογένειά μας δεν θα είναι ποτέ η ίδια. Η ζωή δεν θα είναι ποτέ η ίδια. Η Victoria ήταν η πιο όμορφη ψυχή που έζησε ποτέ. Ήταν η καλύτερη μικρή αδερφή στον κόσμο".

Η Lee γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χαβάη, μέλος μιας οικογένειας με ισχυρούς δεσμούς με το MMA. Η Angela κατέχει τον παγκόσμιο τίτλο στην κατηγορία atomweight στο ONE Championship ενώ ο αδερφός τους, Christian, είναι ο πρωταθλητής ONE ελαφρών βαρών. Το πρωτάθλημα ONE είναι η μεγαλύτερη προωθητική ενέργεια του MMA στην Ασία.

Η Victoria Lee είχε το παρατσούκλι "The Prodigy". Κέρδισε τους τρεις πρώτους αγώνες της σε ONE, αλλά είχε πάρει άδεια το 2022 για να επικεντρωθεί στην αποφοίτησή της από το γυμνάσιο. Ήταν επίσης παγκόσμια πρωταθλήτρια νεανίδων στη σύγχρονη παραλλαγή του παγκρατίου, μια μορφή αρχαίας ελληνικής πάλης.

Ο πρόεδρος του ONE Chatri Sityodtong απέτισε φόρο τιμής στην Lee.

"Γνώρισα για πρώτη φορά τη Victoria όταν ήταν 11 ετών», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook. «Την παρακολούθησα να ανθίζει με τα χρόνια ως αθλήτρια πολεμικών τεχνών και ως άνθρωπος. Θυμάμαι πάντα να σκέφτομαι πόσο σοφή, στοχαστική και ανιδιοτελής ήταν παρά το μικρό της ηλικίας της. Φυσικά, ήταν ένα εξαιρετικό θαύμα των πολεμικών τεχνών ακόμη και τότε, αλλά μπορούσα να δω ότι ήταν πολύ περισσότερα από αυτό. Η Victoria είχε την πιο αγνή χρυσή καρδιά και ένα λαμπρό μυαλό. Πρόσεχε τους άλλους πριν από τον εαυτό της. Ήθελε να χρησιμοποιήσει τη ζωή της για να βοηθήσει τον κόσμο. Θα θυμάμαι πάντα τη Victoria για την όμορφη και πολύτιμη ψυχή που ήταν".

