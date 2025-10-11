Βίντεο: Τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού επί της Dubai BC

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Dubai BC.

O Ολυμπιακός έκανε περίπατο κόντρα στην Dubai BC και επικράτησε πολύ εύκολα με 86-67 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Καλύτερος παίκτης του γηπέδου ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, με 25 πόντους σε 24 λεπτά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνέχισε τις καλές εμφανίσεις, ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε τη δουλειά ως μοναδικός καθαρός πλέι μέικερ, ο Νικόλα Μιλουτίνοβ γέμισε τη ρακέτα και έγραψε double-double (13 πόντοι, 11 ριμπάουντ σε 20 λεπτά) και οι ερυθρόλευκοι, με την άμυνά τους σε υψηλό επίπεδο, δεν έδωσαν δικαιώματα στην Dubai BC να τους αμφισβητήσει.

Δείτε από το SPORT24 τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Dubai BC.