Βίντεο: Τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού επί της Dubai BC

Βίντεο: Τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού επί της Dubai BCΔιαβάζεται σε 1'
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Dubai BC.
- 11 Οκτωβρίου 2025 08:05
O Ολυμπιακός έκανε περίπατο κόντρα στην Dubai BC και επικράτησε πολύ εύκολα με 86-67 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Καλύτερος παίκτης του γηπέδου ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, με 25 πόντους σε 24 λεπτά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνέχισε τις καλές εμφανίσεις, ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε τη δουλειά ως μοναδικός καθαρός πλέι μέικερ, ο Νικόλα Μιλουτίνοβ γέμισε τη ρακέτα και έγραψε double-double (13 πόντοι, 11 ριμπάουντ σε 20 λεπτά) και οι ερυθρόλευκοι, με την άμυνά τους σε υψηλό επίπεδο, δεν έδωσαν δικαιώματα στην Dubai BC να τους αμφισβητήσει.