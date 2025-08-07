Αθλητικά Ποδόσφαιρο

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς

Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες στους άνδρες για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας, αλλά και τα υπόλοιπα βραβεία της Equipe.

Η Χρυσή Μπάλα είναι ο θεσμός της Equipe που έχει καθιερωθεί από το 1956 και βραβεύει τους καλύτερους στο ποδόσφαιρο. Σήμερα (07/08) η γαλλική εφημερίδα έκανε γνωστές τις υποψηφιότητες για τη Χρυσή Μπάλα, αλλά και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που έχει θεσμοθετήσει σε άνδρες και γυναίκες.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες Χρυσής Μπάλας στους άνδρες:

Υποψήφιοι για κορυφαίοι παίκτες της χρονιάς:

  • Ουσμάν Ντεμπελέ
  • Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα
  • Τζουντ Μπέλιγχαμ
  • Ντεζιρέ Ντουέ
  • Ντένζελ Ντούμφρις
  • Σερού Γκιρασί
  • Έρλινγκ Χάαλαντ
  • Βίκτορ Γκιόκερες
  • Ασράφ Χακίμι
  • Χάρι Κέιν
  • Χβίτσα Κβαρατσχέλια
  • Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι
  • Αλέξις ΜακΆλιστερ
  • Λαουτάρο Μαρτίνες
  • Σκοτ ΜακΤόμινεϊ
  • Κιλιάν Εμπαπέ
  • Νούνο Μέντες
  • Ζοάο Νέβες
  • Πέδρι
  • Κόουλ Πάλμερ
  • Μάικλ Ολίσε
  • Ραφίνια
  • Ντέκλαν Ράις
  • Φαμπιάν Ρουίθ
  • Βίρτζιλ Φαν Ντάικ
  • Βινίσους
  • Μοχάμεντ Σαλάχ
  • Φλοριάν Βιρτζ
  • Βιτίνια
  • Λαμίν Γιαμάλ

Kopa Trophy

  • Αγιούμπ Μπουαντί
  • Πο Κουμπαρσί
  • Ντεζιρέ Ντουέ
  • Εστεβάο
  • Ντιν Χούισεν
  • Μάιλς Λουίς-Σκέλι
  • Ροντρίγκο Μόρα
  • Ζοάο Νέβες
  • Λαμίν Γιαμάλ
  • Κενάν Γιλντίζ

    Yachine Trophy

  • Άλισον
  • Γιασίν Μπόνο
  • Λουκάς Σεβαλιέ
  • Τιμπό Κουρτουά
  • Τζίτζιο Ντοναρούμα
  • Εμιλιάνο Μαρτίνεζ
  • Γιαν Όμπλακ
  • Νταβίντ Ράγια
  • Ματς Σελς
  • Γιαν Ζόμερ

Βραβείο προπονητή

  • Αντόνιο Κόντε
  • Λουίς Ενρίκε
  • Χάνσι Φλικ
  • Έντσο Μαρέσκα
  • Άρνε Σλοτ

Υποψήφιες ως ομάδες της χρονιάς

  • Μπαρτσελόνα
  • Μποταφόγκο
  • Τσέλσι
  • Λίβερπουλ
  • Παρί Σεν Ζερμέν

