Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάςΔιαβάζεται σε 2'
Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες στους άνδρες για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας, αλλά και τα υπόλοιπα βραβεία της Equipe.
- 07 Αυγούστου 2025 17:05
Η Χρυσή Μπάλα είναι ο θεσμός της Equipe που έχει καθιερωθεί από το 1956 και βραβεύει τους καλύτερους στο ποδόσφαιρο. Σήμερα (07/08) η γαλλική εφημερίδα έκανε γνωστές τις υποψηφιότητες για τη Χρυσή Μπάλα, αλλά και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που έχει θεσμοθετήσει σε άνδρες και γυναίκες.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες Χρυσής Μπάλας στους άνδρες:
Υποψήφιοι για κορυφαίοι παίκτες της χρονιάς:
- Ουσμάν Ντεμπελέ
- Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα
- Τζουντ Μπέλιγχαμ
- Ντεζιρέ Ντουέ
- Ντένζελ Ντούμφρις
- Σερού Γκιρασί
- Έρλινγκ Χάαλαντ
- Βίκτορ Γκιόκερες
- Ασράφ Χακίμι
- Χάρι Κέιν
- Χβίτσα Κβαρατσχέλια
- Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι
- Αλέξις ΜακΆλιστερ
- Λαουτάρο Μαρτίνες
- Σκοτ ΜακΤόμινεϊ
- Κιλιάν Εμπαπέ
- Νούνο Μέντες
- Ζοάο Νέβες
- Πέδρι
- Κόουλ Πάλμερ
- Μάικλ Ολίσε
- Ραφίνια
- Ντέκλαν Ράις
- Φαμπιάν Ρουίθ
- Βίρτζιλ Φαν Ντάικ
- Βινίσους
- Μοχάμεντ Σαλάχ
- Φλοριάν Βιρτζ
- Βιτίνια
- Λαμίν Γιαμάλ
Kopa Trophy
- Αγιούμπ Μπουαντί
- Πο Κουμπαρσί
- Ντεζιρέ Ντουέ
- Εστεβάο
- Ντιν Χούισεν
- Μάιλς Λουίς-Σκέλι
- Ροντρίγκο Μόρα
- Ζοάο Νέβες
- Λαμίν Γιαμάλ
- Κενάν Γιλντίζ
Yachine Trophy
- Άλισον
- Γιασίν Μπόνο
- Λουκάς Σεβαλιέ
- Τιμπό Κουρτουά
- Τζίτζιο Ντοναρούμα
- Εμιλιάνο Μαρτίνεζ
- Γιαν Όμπλακ
- Νταβίντ Ράγια
- Ματς Σελς
- Γιαν Ζόμερ
Βραβείο προπονητή
- Αντόνιο Κόντε
- Λουίς Ενρίκε
- Χάνσι Φλικ
- Έντσο Μαρέσκα
- Άρνε Σλοτ
Υποψήφιες ως ομάδες της χρονιάς
- Μπαρτσελόνα
- Μποταφόγκο
- Τσέλσι
- Λίβερπουλ
- Παρί Σεν Ζερμέν