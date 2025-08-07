Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς

Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες στους άνδρες για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας, αλλά και τα υπόλοιπα βραβεία της Equipe.

Η Χρυσή Μπάλα είναι ο θεσμός της Equipe που έχει καθιερωθεί από το 1956 και βραβεύει τους καλύτερους στο ποδόσφαιρο. Σήμερα (07/08) η γαλλική εφημερίδα έκανε γνωστές τις υποψηφιότητες για τη Χρυσή Μπάλα, αλλά και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που έχει θεσμοθετήσει σε άνδρες και γυναίκες.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες Χρυσής Μπάλας στους άνδρες:

Υποψήφιοι για κορυφαίοι παίκτες της χρονιάς:

Ουσμάν Ντεμπελέ

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Τζουντ Μπέλιγχαμ

Ντεζιρέ Ντουέ

Ντένζελ Ντούμφρις

Σερού Γκιρασί

Έρλινγκ Χάαλαντ

Βίκτορ Γκιόκερες

Ασράφ Χακίμι

Χάρι Κέιν

Χβίτσα Κβαρατσχέλια

Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι

Αλέξις ΜακΆλιστερ

Λαουτάρο Μαρτίνες

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ

Κιλιάν Εμπαπέ

Νούνο Μέντες

Ζοάο Νέβες

Πέδρι

Κόουλ Πάλμερ

Μάικλ Ολίσε

Ραφίνια

Ντέκλαν Ράις

Φαμπιάν Ρουίθ

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ

Βινίσους

Μοχάμεντ Σαλάχ

Φλοριάν Βιρτζ

Βιτίνια

Λαμίν Γιαμάλ

Kopa Trophy

Αγιούμπ Μπουαντί

Πο Κουμπαρσί

Ντεζιρέ Ντουέ

Εστεβάο

Ντιν Χούισεν

Μάιλς Λουίς-Σκέλι

Ροντρίγκο Μόρα

Ζοάο Νέβες

Λαμίν Γιαμάλ

Κενάν Γιλντίζ

Yachine Trophy

Άλισον

Γιασίν Μπόνο

Λουκάς Σεβαλιέ

Τιμπό Κουρτουά

Τζίτζιο Ντοναρούμα

Εμιλιάνο Μαρτίνεζ

Γιαν Όμπλακ

Νταβίντ Ράγια

Ματς Σελς

Γιαν Ζόμερ

Βραβείο προπονητή

Αντόνιο Κόντε

Λουίς Ενρίκε

Χάνσι Φλικ

Έντσο Μαρέσκα

Άρνε Σλοτ

Υποψήφιες ως ομάδες της χρονιάς