Υψηλού επιπέδου αθλητές στο Santorini Experience 2019

Η «καρδιά» του αθλητικού τουρισμού «χτύπησε» για πέμπτη συνεχή χρονιά στον κορυφαίο παγκοσμίως προορισμό της Σαντορίνης. Αθλητές από όλο τον κόσμο, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, ταξίδεψαν στις 4 με 6 Οκτωβρίου για τις ανάγκες του Santorini Experience συνδυάζοντας τον απαράμιλλης ομορφιάς προορισμό με θέα το Ηφαίστειο, με τις δραστηριότητες του τρεξίματος και της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης.

Η κορυφαία διοργάνωση αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με ρεκόρ συμμετοχών από 49 διαφορετικές χώρες συγκεντρώνοντας επισκέπτες στη Σαντορίνη για τουλάχιστον 5 διανυκτερεύσεις.

Συμμετοχές από 49 χώρες στη Σαντορίνη

Πιο συγκεκριμένα οι ξένες συμμετοχές ήταν αυτές που ξεχώρισαν, καθώς στη Σαντορίνη βρέθηκαν αθλητές από Αμερική, Ασία, Ευρώπη, Ωκεανία. Ενδεικτικά καταγράφηκαν παρουσίες στους δρομείς και κολυμβητές, από Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά, Κολομβία, Μαλαισία, Μεξικό, Ρωσία και Φιλιππίνες.

Την διοργάνωση προλόγισε ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης λέγοντας: «Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου όλοι όσοι θα βρεθούν στη Σαντορίνη είτε ως διαγωνιζόμενοι για να τρέξουν και να κολυμπήσουν, είτε ως φίλοι που θέλουν να τους παρακολουθήσουν, να νιώσουν πραγματικά την μοναδικότητα αυτού του νησιού και τη μοναδικότητα αυτής της εμπειρίας, η οποία είναι πολύ σπάνιο να έχει κάποιος τη δυνατότητα να τη ζήσει. Καλή επιτυχία σε όλους και εύχομαι αυτός ο πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός για τη χώρα μας, όπως είναι η Σαντορίνη, να συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τέτοιου είδους μοναδικές εμπειρίες σε κάθε ένα ταξιδιώτη που διαλέγει να την επισκεφτεί».

Τερματισμός των δρομέων του Santorini Experience 2019 DAPPOS

Η επιστροφή του Σπύρου Γιαννιώτη και η συμμετοχή της ελίτ της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης Ανοιχτής Θαλάσσης

Στην φετινή διοργάνωση το δυναμικό παρών έδωσαν ο αργυρός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης Σπύρος Γιαννιώτης, ο οποίος κολύμπησε ξανά σε αγώνα μετά τους Ολυμπιακούς του Ρίο, ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης του Ρίο, Yasunari Hirai, καθώς και η ελίτ της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης Ανοιχτής Θαλάσσης, όπως η παγκόσμια πρωταθλήτρια Κέλλυ Αραούζου, ο πρωταθλητής Ευρώπης Γιώργος Αρνιακός και οι πρωταθλητές Ελλάδας Δημήτρης Νέγρης, Στελλίνα Απλαντή, Δημήτρης Μανιός, οι δίδυμοι Έλληνες της διασποράς που αγωνίζονται με τα χρώματα της εθνικής Ολλανδίας, Γιώργος και Τίμος Σκοτάδης και οι Παναγιώτης Αλογάκος, Αλεξία Αρβανιτοπούλου, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, Ντέγιαν Γιοβάνοβιτς, Ειρήνη Διακουμάκου, Μαρία Κηρύκου, Γεωργία Κυριακοπούλου και Μελίνα Τροχαλάκη.

Την Κυριακή 06/10, οι συμμετέχοντες ένιωσαν την εκρηκτική ατμόσφαιρα του Ηφαιστείου. Συγκεκριμένα, είχαν την ευκαιρία να κολυμπήσουν την μοναδική διαδρομή 1,5 μιλίου (2,4 χλμ.) από το ηφαίστειο έως το παλιό λιμάνι των Φηρών, έχοντας την επιβλητική όψη του νησιού μπροστά τους, στον αγώνα open water swimming by Vikos. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε υπό την τεχνική διεύθυνση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, με Ολυμπιακές & Παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης Νίκου Γέμελου, με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τους κανονισμούς της FINA, την σύμφωνη γνώμη του Λιμεναρχείου Θήρας και την άδεια της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κυκλάδων του Υπουργείου Τουρισμού.

Νικητής στους άντρες αναδείχτηκε ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης Yasunari Hirai, με τον Γιώργο Αρνιακό να λαμβάνει την 2 θέση και τον Δημήτρη Μανιό την 3 θέση. Στις γυναίκες 1 αναδείχτηκε η Παγκόσμια πρωταθλήτρια Κέλλυ Αραούζου, με 2 την Στελλίνα Απλαντή και 3 την Ειρήνη Διακουμάκου.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα αποτελέσματα (στην διοργάνωση υπήρξε ξεχωριστή κατηγοριοποίηση για όσους φορούσαν ολόσωμη φόρμα κολύμβησης -wetsuit κατηγορία)

Οι τρεις πρώτες κολυμβήτριες στον αγώνα κολύμβησης open water by Vikos με την Αντιδήμαρχο Θήρας, Οίας, Θηρασίας, κα. Σοφία Κίτσου DANIJELA BOGDANOVIC

Κολυμβητικός αγώνας με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια

Στην απόλυτη ασφάλεια του αγώνα συνέβαλλε τα μέγιστα η Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης που μετέφερε τους αθλητές στο ηφαίστειο και συνετέλεσε στην ομαλή διεξαγωγή της κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης, οι 100 εξειδικευμένοι συνοδοί μέσα στο νερό, κυρίως με την βοήθεια της Lifeguard Patrol που πέραν του προσωπικού, είχε και αρκετά ναυαγοσωστικά σκάφη, το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας, το Atlantis Dive Center, ο Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης, η Santorini Yacht Cruises και η Caldera Yachting, έχοντας όλοι μαζί πάνω από 30 σκάφη δίπλα στους αθλητές! Το Santorini Experience φρόντισε τους κολυμβητές με την παροχή του σωσιβίου ασφαλείας, υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Μάλιστα ο Ολυμπιονίκης μας Σπύρος Γιαννιώτης έδωσε πρώτος το παράδειγμα κολυμπώντας με σωσίβιο ασφαλείας. Η διοργάνωση εντάχθηκε στο Global Swim Series (GSS) [που αριθμεί περισσότερους από 150 κολυμβητικούς αγώνες].

Το Σάββατο 05/10, πραγματοποιήθηκαν οι διαδρομές τρεξίματος 15χλμ by Samsung, 10 χλμ και 5 χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος». Οι λάτρεις του τρεξίματος είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρεις καθιερωμένες διαδρομές, πάνω στην Καλντέρα, με θέα τις μαγευτικές εικόνες του Ηφαιστείου και φόντο τους οικισμούς Ημεροβίγλι, Φηροστεφάνι και Οία. Συγκεκριμένα, η διαδρομή 5 χλμ. «Αριστείδης Αλαφούζος» αφορούσε στο τρέξιμο και δυναμικό περπάτημα, αυτή των 10 χλμ. τους πιο έμπειρους στις αποστάσεις και η απόσταση των 15 χλμ. by Samsung αυτούς που αγαπούν την δύναμη, την αντοχή, και την αδρεναλίνη. Όλες οι διαδρομές είχαν ως αφετηρία το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία, με σημεία χωμάτινης διαδρομής και τερματισμό πάλι στην Οία. Οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί από τον πρώην μαραθωνοδρόμο, κάτοχο της πανελλήνιας επίδοσης στην κλασική διαδρομή, προπονητή τρεξίματος και διευθυντή της All About Running, Νίκο Πολιά. Να σημειωθεί ότι οι αγώνες δρόμου 5 και 10χλμ. συνδιοργανώθηκαν με τον ΑΣ Ήφαιστο Θήρας και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ. To Santorini Experience εντάχθηκε στην παγκόσμια κοινότητα του World’s Marathons [που αριθμεί περισσότερους από 4.391 αγώνες τρεξίματος παγκοσμίως].

Οι τρεις πρώτοι κολυμβητέςς στον αγώνα κολύμβησης open water by Vikos με τον αργυρό Ολυμπιονίκη Σπύρο Γιαννιώτη DANIJELA BOGDANOVIC

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τα αποτελέσματα στους αγώνες δρόμου: οι οποίοι διεξάγονται με τον πιο ασφαλή τρόπο. Χαρακτηριστικά σε 7.5 χιλιόμετρα υπήρχαν 40 διασώστες και ναυαγοσώστες με γνώσεις πρώτης βοήθειας!

Με τη συμβολή του Δήμου Θήρας και τoυ Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) η διοργάνωση φρόντισε για τον καθαρισμό του μονοπατιού που ενώνει την Οία με τα Φηρά.

Η διοργάνωση έλαβε πολύ σημαντική υποστήριξη και βοήθεια από τους επίσημους χορηγούς της Athina Luxury Suites, και το κατάστημα Alafouzos Sport στο οποίο γινόντουσαν οι εγγραφές καθ’ όλη την διάρκεια του τριημέρου.

Την Παρασκευή 4/10, το βραβευμένο Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να απολαύσει τη μαγευτική θέα του φημισμένου ηλιοβασιλέματος στην Οία, διοργανώνοντας ως επίσημος χορηγός του Santorini Experience ένα Sunset Pilates Session με την μοναδική, Μάντη Περσάκη, υπό την αρμονία του κυκλαδίτικου σκηνικού, με την παροχή smoothies στους καλεσμένους.

Για πρώτη φορά κάμπ της Ρεάλ Μαδρίτης στη Σαντορίνη

Στο πλαίσιο του Santorini Experience, σε συνεργασία με το MGC Soccer Central, επικεφαλής προπονητές από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκαν για πρώτη φορά στη Σαντορίνη, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Playland, στις 3-6 Οκτωβρίου 2019, για να διδάξουν ποδόσφαιρο σε 100 παιδιά ηλικίας 6 - 16 ετών χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες προπονητικής των Μερένχες!

Η διοργάνωση καινοτόμησε για ακόμα μία χρονιά με τον επίσημο χορηγό τεχνολογίας Samsung. Κατά την διάρκεια των αγώνων τρεξίματος οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα κορυφαίας τεχνολογίας Fit-e και να μετρήσουν, τις θερμίδες που έκαψαν, τους καρδιακούς παλμούς τους και φυσικά τον χρόνο που έκαναν. Παράλληλα, η Samsung βοήθησε στην επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος στην διοργάνωση, καθώς με τις συσκευές συνετέλεσε σε ένα paperless registration.

Η Ford Motor Ελλάς προώθησε τον αθλητισμό και το «ευ αγωνίζεσθαι» συμμετέχοντας για 5 χρονιά στην ομάδα υποστήριξης του Santorini Experience. Αθλητές και διοργανωτές κινήθηκαν με την ασφάλεια και τους αποδοτικούς κινητήρες των αυτοκίνητων της Ford Motor Ελλάς, επίσημου χορηγού της διοργάνωσης.

Για ακόμα μία χρονιά η εταιρεία Βίκος ΑΕ ως επίσημος χορηγός με το φυσικό μεταλλικό νερό «Βίκος» διέδωσε το μήνυμα της αθλητικής ενέργειας, προσφέροντας την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Το φυσικό μεταλλικό νερό «Βίκος» πρόσφερε την απαραίτητη ισορροπία, ευεξία και ενέργεια που χρειάζονταν οι αθλητές κατά την διάρκεια της άσκησής τους για να καταφέρουν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους.

Τρέξιμο με θέα το Ηφαίστειο στην Καλντέρα της Σαντορίνης BABIS GIRITZIOTIS

Εύκολη πρόσβαση με την Blue Star Ferries!

Το Santorini Experience όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, φρόντισε για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των συμμετεχόντων, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες σε όλους τους ταξιδιώτες. Όσοι επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη ακτοπλοϊκώς, για το 5 Santorini Experience, είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν για ακόμη μία χρονιά με την άνεση της Blue Star Ferries, του επίσημου χορηγού της διοργάνωσης, με προσφορές και εκπτώσεις που ίσχυαν και στη σύνδεση με τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Για ακόμα μία χρονιά, επίσημος προμηθευτής αθλητικού υλικού της διοργάνωσης ήταν η Luanvi. Η ηγετική δύναμη στο χώρο της αθλητικής ένδυσης και αξεσουάρ στην Ισπανία, πρόσφερε το ειδικό τεχνικό μπλουζάκι της διοργάνωσης σε όλους τους συμμετέχοντες. Το συλλεκτικό t-shirt της διοργάνωσης που φέρει στοιχεία και σύμβολα του νησιού και του αγώνα είναι πλέον διαθέσιμο στο κατάστημα Alafouzos Sport, ενώ αποτέλεσε ίσως το πιο αγαπημένο αναμνηστικό για όλους.

Επίσημοι υποστηρικτές της διοργάνωσης ήταν οι: Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts και Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης.

Official rental partner της διοργάνωσης ήταν η Avance που με ειδικές εκπτώσεις και τον δυναμικό στόλο αυτοκινήτων της βοήθησε τις μετακινήσεις στο Κυκλαδίτικο νησί.

Kατά την διάρκεια του Santorini Experience, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αγοράσουν την κορυφαία ελβετική σειρά παπουτσιών On, official shoe partner της διοργάνωσης, που αποτελεί το ιδανικό παπούτσι για trail running στις απαιτητικές διαδρομές της διοργάνωσης και είναι διακεκριμένο για το design και την τεχνολογία του.

Strategic partner της διοργάνωσης ήταν το National Geographic και Premium Media Partner η 24MEDIA.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και μεταφορά των συμμετεχόντων, των εθελοντών και όλων των συντελεστών της διοργάνωσης του Santorini Experience φρόντισε η DNA Travel, ο επίσημος συνεργάτης μεταφορών της διοργάνωσης.

Αρωγοί στην διοργάνωση ήταν οι West East Suites, Lifeguard Patrol, Assyrtico Wine Restaurant Café, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας, Atlantis Dive Center, Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης, Santorini Yacht Cruises, Caldera Yachting και Ερωτόκριτος.

Ισχύς εν τη ενώσει

Η ένωση όλων των σημαντικών ξενοδόχων του νησιού για την πραγματοποίηση τη διοργάνωσης αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο της επιτυχίας της. Οι 28 χορηγοί φιλοξενίας της διοργάνωσης που υποστήριξαν με ειδικές προσφορές και τιμές είναι οι: Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Athina Luxury Suites, Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, Canaves Oia, West East Suites, Andronis Arcadia, Vedema a Luxury Collection Resort, Mystique a Luxury Collection Hotel, Sienna Resort, Marvarit Suites, Santo Houses, Desiterra Luxury Suites & Villas, 270 Oia’s View, Fanouris Condo, Monolithia, Casa Iphigenia, La Mer Suites & Spa, Antinea Suites & Spa, Beach Boutique Hotel, Bloom Travel, Loizos Stylish Residencies, Iokasti Villa, Olive Cave Houses, Panorama Studios & Suites, Esperas Santorini, Mesana Stone House και White Pearl Villas.

Επίσημο ταξιδιωτικό γραφείο ήταν το VitaNTravel.

Στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων τρεξίματος και κολύμβησης συνέβαλλε η δυναμική ομάδα εθελοντών.

Το Santorini Experience εντάχθηκε στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελέστηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Το Santorini Experience συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Θήρας, τo Δημοτικό Αθλητικό Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Οργανισμό Σαντορίνης (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) και την Active Media Group. Η διοργάνωση τελέστηκε υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ).