Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αναστάτωσε την Σάμο με το σέξι μαγιό της και τους κοιλιακούς της

Στη Σάμο βρίσκεται αυτή την περίοδο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία περνάει τις διακοπές της μαζί με τον σύντροφό της Στάθη Σχίζα.

Η διάσημη influencer και ο νικητής του φετινού Survivor, ζουν στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στο νησί, ενώ μοιράζονται συχνά στιγμιότυπα από τις μέρες τους εκεί.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία εντυπωσιακή φωτογραφία από τα μπάνια που απολαμβάνει στη Σάμο.

Στο συγκεκριμένο καρέ, ποζάρει πάνω σε σκάφος, φορώντας ένα πορτοκαλί ολόσωμο μαγιό, το οποίο αναδεικνύει το πλούσιο μπούστο της και τους γυμνασμένους κοιλιακούς της, ενώ πίνει κρασί.

"Under the greek sun I feel like myself again!" (Κάτω από τον ελληνικό ήλιο αισθάνομαι ο εαυτός μου ξανά!), έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου:

Πριν από λίγες μέρες, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, μοιράστηκε στιγμιότυπα μαζί με τον αγαπημένο της, στα οποία φαίνονται και οι δύο πολύ ερωτευμένοι.

