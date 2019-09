Αποκάλυψη Τζένιφερ Άνιστον: "Με έλεγαν χοντρή, με έβαλαν να χάσω 15 κιλά για τα Φιλαράκια"

Να χάσει τουλάχιστον 15 κιλά ζητήθηκε από την Τζένιφερ Άνιστον πριν αναλάβει τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Τα φιλαράκια».

Η αποκάλυψη γίνεται σε ένα νέο βιβλίο με αφορμή την συμπλήρωση 25 χρόνων από το πρώτο επεισόδιο της σειράς.

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era», Σολ Αούστερλιτς, δήλωσε ότι είχαν πει στη ηθοποιό ότι είναι «πολύ χοντρή» για διάφορους ρόλους που είχε διεκδικήσει.

«Πρέπει να χάσεις τουλάχιστον 15 κιλά εάν θέλεις να μείνεις στο Χόλιγουντ», είχε πει ο ατζέντης της, στην ηθοποιό.

FRIENDS season 6 © WARNER BROS.

«Το Λος Άντζελες ήταν πολύ δύσκολο μέρος για τους ηθοποιούς και ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Είχε λίγα παραπάνω κιλά, όλοι, όμως, μπορούσαν να δουν ότι είναι όμορφη, αλλά σε μία εκπομπή... η κάμερα πρόσθετε άλλα δέκα κιλά», τόνισε ο Σολ Αούστερλιτς.

Η Τζένιφερ μίλησε για το θέμα αυτό σε μια παλιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό Rolling Stone. Παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι ο ατζέντης της ήταν ειλικρινής μαζί της, όσον αφορά το βάρος της.

FRIENDS, (Season 1), 1994-2004 ©WARNER BROS/COURTESY EVERETT C

«Ο ατζέντης μου, μού το είχε πει ευθέως. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει ποτέ. Το αηδιαστικό με το Χόλιγουντ ήταν ότι δεν είχα κάνει πολλές δουλειές γιατί ήμουν χοντρή», είχε πει η ηθοποιός και παραδέχτηκε ότι η αλλαγή στις διατροφικές της συνήθειες ήταν μία σοφή απόφαση.

«Έτρωγα πάρα πολλά σάντουιτς με μαγιονέζα. Μαγιονέζα με άσπρο ψωμί, το πιο νόστιμο πράγμα στον κόσμο», δήλωσε η Τζένιφερ.