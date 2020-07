Αυτοκτονία ο θάνατος του εγγονού του Έλβις Πρίσλεϊ

Ο εγγονός του Έλβις Πρίσλεϊ και γιος της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, Μπέντζαμιν Στορμ Κίου πέθανε εξαιτίας αυτοτραυματισμού με όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών που φέρνει στη δημοσιότητα η TMZ.

Ο 27χρονος βρέθηκε από τις αρχές της Καλιφόρνια στην έπαυλή του. Από τη μεριά της η μάνατζερ της μητέρας του δήλωσε "Είναι καταρρακωμένη, απαρηγόρητη αλλά προσπαθεί να μείνει δυνατή για τα δίδυμα 11χρονα παιδιά της και την μεγάλη της κόρη Ράιλι. Το λάτρευε αυτό το αγόρι. Ήταν η μεγαλύτερή της αγάπη".

Ο Μπέντζαμιν ήταν γιος της Λίζα Μαρί, μοναχοκόρη του θρύλου της ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ και του μουσικού Ντάνι Κίου. Η Λίζα Μαρί είχε αναφερθεί στο παρελθόν στην ομοιότητα του γιου της με τον πατέρας της χαρακτηρίζοντας την "μυστηριώδη". "Όλοι γυρνούσαν να τον κοιτάξουν όταν βρισκόταν κάπου στον χώρο. Όλοι τον άρπαζαν για μια φωτογραφία, γιατί (σ.σ. η ομοιότητα) ήταν μυστηριώδης".

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, περίπου στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής Με την άφιξη τους οι αρχές εντόπισαν το θύμα να υποφέρει εξαιτίας αιμορραγίας από πυροβολισμό στο ύψος του στήθους. Κατέληξε στην σκηνή.

Η Λίζα Μαρί, οι γάμοι και οι εθισμοί

Η γιαγιά του Μπέντζαμιν, Πρισίλα, πλέον 75 ετών, παντρεύτηκε τον Έλβις Πρίσλεϊ το 1967, όμως 6 χρόνια αργότερα το ζευγάρι χώρισε. Έκαναν μια κόρη τη Λίζα Μαρί το 1968. Εννέα χρόνια μετά το 1977 ο θρύλος της ροκ πέθανε στα 42 του χρόνια.

Η Λίζα Μαρί παντρεύτηκε με τον Ντάνι Κίου, τον πρώτο της σύζυγο , το 1988. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά τον Μπέντζαμιν και την αδερφή του Ράιλι και 6 χρόνια μετά τον γάμο τους, το 1994, χώρισαν.

Η Λίζα Μαρί 2 μέρες μετά το επίσημο διαζύγιο της με τον Κίου παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον. Το 1996 κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Το 2002 παντρεύτηκε με τον ηθοποίο Νίκολας Κέιτζ. Ο γάμος διήρκησε δύο μήνες.

Το 2006 παντρεύτηκε τον Μάικλ Λόκγουντ. Το 2008 απέκτησαν δύο δίδυμα κορίτσια την Finley και τη Harper. Το 2016 το ζευγάρι χώρισε.

Τον προηγούμενο η Λίζα Μαρί, μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με τα οπιοειδή και τα παυσίπονα, σε μια έκθεση της για την προώθηση του βιβλίου του Harry Nelson "The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain".

Προειδοποίησε γαι τους κινδύνους της συνταγογράφησης φαρμάκων, καθώς εξήγησε πόσο εύκολο ήταν για εκείνη να εθιστεί ξεκινώντας τα παύσιπονα, μετά την γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της.