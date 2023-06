Bebe Rexha: Θεατής τής πέταξε κινητό στο πρόσωπο - Βίντεο

Πολλά πράγματα μπορούν να "προσγειωθούν" στη σκηνή κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας, όπου είτε λόγω χαλαρότητας είτε μεγάλου θαυμασμού οι θεατές επιθυμούν να δώσουν στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη ένα δώρο ή ένα προσωπικό τους αντικείμενο.

Αυτό όπως που συνέβη στη συναυλία της pop star Bebe Rexha στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της περιοδείας της "Best F’n Night of My Life" δεν είχε προηγούμενο, αφού ένας θεατής πέταξε το κινητό του τηλέφωνο στη σκηνή, πετυχαίνοντας και τραυματίζοντάς την στο πρόσωπο.

Η Bebe Rexha φάνηκε να σοκάρεται από το χτύπημα και έπεσε αμέσως στο έδαφος, όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ κοντά της έσπευσαν οι συνεργάτες της και μέλη του προσωπικού ασφαλείας της.

Αμέσως μετά το συμβάν, η τραγουδίστρια φαίνεται να αποχωρεί από τη σκηνή καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της, εν μέσω χειροκροτημάτων από το πλήθος που βρέθηκε στο Rooftop at Pier 17 στη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα, η ίδια θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της και με ανάρτησή της το απόγευμα της Δευτέρας (19/06) στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε πως είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο δεν γλίτωσε έναν μικρό τραυματισμό και λίγα ράμματα στο φρύδι της.

